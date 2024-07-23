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有木工專長清潔隊員巧手延續物命 佛心價賣給有緣人

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
楊偉成為椅子填縫、打磨、上漆，每個環節都不馬虎。記者林伯東／攝影
楊偉成為椅子填縫、打磨、上漆，每個環節都不馬虎。記者林伯東／攝影

新北市環保局在八里區有一座木工基地，具木工專長的清潔隊員黃大德、楊偉成巧手修繕木質桌椅、櫥櫃、床組等，為二手家具賦予新生命，成品每月第二、第四個周六在新北市再生家具展售中心銷售，每件都是佛心價，拍賣所得挹注新北市「愛心大平台」做公益，從109年拍賣迄今，累計56萬多元。

51歲黃大德考進清潔隊前，做過汽修、水電，對修繕、改造很拿手，4年前新北市環保局要成立木工廠時，選中他到台北市再生家具中心受訓1年，40歲楊偉成也是同一梯到台北市受訓，兩人在台北市學習1年，成為新北市木工基地種子教師，黃大德擅長木工，楊偉成強項是噴漆，兩人默契十足。

黃大德說，木工廠二手家具來源是透過環保局「幸福小站」管道收來，民眾捐出堪用的家具，若不用修繕，通常會媒合給需要的經濟弱勢或急難家庭，其餘進到木工廠進行改造。

「修繕原則是先求安全再求美觀！」黃大德一手拿著電鑽為手中木椅鎖螺絲，娓娓道出他的修繕理念。黃大德說，雖然本質是清潔隊員，但有機會接觸木工，還能將資源發揮剩餘價值，非常有意義，看到巧手改造的家具找到新主人，很有成就感。

同一時間，楊偉成正在另一個小空間為椅子填縫、打磨、上漆，每個環節都不馬虎，楊偉成個性靦腆話不多，他說，看到有修繕價值的家具被賦予新生命，內心很滿足。

木工廠內有各式各樣已修繕、待修繕家具，許多是市面上幾乎絕版的家具款式，黃大德指著其中一張實木餐桌說，這張桌子搭配另外6張椅子會很有價值，被漆上粉紅、亮黃、水藍色的小板凳，則是育兒家庭的最愛，類似產品曾在新北耶誕城拍賣時秒殺，當時一張賣200元，不到3分鐘銷售40張。

黃大德說，環保局木工廠出品的產品可說是物美價廉，出發點不是想賺錢營利，而是延續物命，也倡導惜物價值。

環保局長程大維表示，環保局幸福小站另有餘裕物資媒合平台，也創造許多美好故事，今年5月收到美國在台協會捐贈的28件二手家具，包含沙發、櫥櫃及檯燈等，媒合給7個弱勢家庭及1處中途之家延續物命，也改善受助者生活環境。

新店區謝姓婦人獨力扶養3名孩子，在公所協助下向幸福小站提出櫥櫃與沙發需求，美國在台協會提供的物資恰好是孩子許願的「三人座沙發」，一家人開心地說「終於可以一起坐在沙發上了！」幸福小站餘裕物資媒合平台營運13年，累計媒合3萬5038件二手家具給弱勢家庭循環利用，有5747戶家庭受惠。

黃大德拿電鑽為手中木椅鎖螺絲，他說，修繕原則是先求安全再求美觀。記者林伯東／攝影
黃大德拿電鑽為手中木椅鎖螺絲，他說，修繕原則是先求安全再求美觀。記者林伯東／攝影
新北市環保局清潔隊員黃大德（右）、楊偉成巧手修繕木質桌椅、櫥櫃、床組等，為二手家具賦予新生命。記者林伯東／攝影
新北市環保局清潔隊員黃大德（右）、楊偉成巧手修繕木質桌椅、櫥櫃、床組等，為二手家具賦予新生命。記者林伯東／攝影
楊偉成為椅子填縫、打磨、上漆，每個環節都不馬虎。記者林伯東／攝影
楊偉成為椅子填縫、打磨、上漆，每個環節都不馬虎。記者林伯東／攝影
新北市環保局清潔隊員黃大德（左）、楊偉成巧手修繕木質桌椅、櫥櫃、床組等，為二手家具賦予新生命。記者林伯東／攝影
新北市環保局清潔隊員黃大德（左）、楊偉成巧手修繕木質桌椅、櫥櫃、床組等，為二手家具賦予新生命。記者林伯東／攝影
新北市環保局清潔隊員黃大德（左）、楊偉成巧手修繕木質桌椅、櫥櫃、床組等，為二手家具賦予新生命。
新北市環保局清潔隊員黃大德（左）、楊偉成巧手修繕木質桌椅、櫥櫃、床組等，為二手家具賦予新生命。
木工廠內有各式各樣已修繕、待修繕家具，許多是市面上幾乎絕版的家具款式。記者林伯東／攝影
木工廠內有各式各樣已修繕、待修繕家具，許多是市面上幾乎絕版的家具款式。記者林伯東／攝影
黃大德拿電鑽為手中木椅鎖螺絲，他說，修繕原則是先求安全再求美觀。記者林伯東／攝影
黃大德拿電鑽為手中木椅鎖螺絲，他說，修繕原則是先求安全再求美觀。記者林伯東／攝影

環保局長 美國在台協會

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