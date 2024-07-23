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中颱凱米來襲預期心理 新北果菜交易量增、葉菜類先漲
中颱凱米持續向台灣靠近，且強度增強、暴風圈增大，氣象署預計上午11點30分發布陸警。雖然颱風還沒來，但交易量、菜價先成長一波。新北果菜市場總經理江惠貞說，今天市場開市交易量明顯大增，尤其瓜果類、葉菜類最明顯成長1至2成，價格也依照蔬菜外觀，成長1至4成不等。
依新北市果菜市場價格顯示，俗稱香菜的芫荽今日平均每公斤交易價298.4元，較上一個交易日平均每公斤132.3元大漲125%，葉菜類中的高麗菜上一個交易日平均每公斤19.6元，今平均每公斤25.1元、漲幅28% ；瓜果類中牛番茄今日平均每公斤115.8元、漲幅29%。
江惠貞表示，昨日市場並未開市，今開市交易量本來就會多，加上有颱風預期心理，採收量大增，預期今明兩日將是最大量，像是今日大西瓜成交量10.7噸，比上一個交易日多4噸，價格也已經上漲，從果菜市場出去一顆近千元，聽聞外面水果攤一顆賣到2千元。
新北果菜業務經理郭榮瑞指出，葉菜類價格漲幅明顯，外觀漂亮的品項漲3至4成、外觀普通的也漲1成多，另外高麗菜、瓜果類的小黃瓜、苦瓜、牛番茄、茄子漲勢明顯，但水果平均來說漲幅沒有蔬菜這麼多，若颱風過境沒有太大影響，價格當天就會下降。
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