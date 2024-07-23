三鶯線旁蓋垃圾處理場 居民憂萬人聞臭味通勤群起反對

新北市捷運三鶯線預計明年完工，不過居民發現三峽橫溪站周邊近來環保公司興建兩棟3層樓高新建物，民眾擔心此處成為垃圾處理場，未來恐怕上萬居民聞臭味通勤。日前集結到現場舉牌「堅決反對蓋垃圾處理場」表達抗議，議員黃淑君認為環保局核准垃圾儲存量1600噸容量太大，要求25日開說明會。環保局表示要求業者加強地方溝通。

新北市三鶯線即將通車，不過近來橫溪站周邊1千多坪土地，民眾發現即將有環保公司進駐，並興建地上兩棟3層廠房，由於廠房地點佳福路是溪北、溪南、成福等約萬人里民通往捷運站道路，居民擔心未來聞臭味通勤、與垃圾車爭道增加通勤危機，因此號召議員、里長到現場抗議。

新北市議員黃淑君指出，經現場勘查發現有兩個爐子，疑似已進行垃圾焚燒，居民也反映白天黑夜常出現黑色煙霧伴隨異味，並非宮廟焚燒金紙的色味。經了解業者合法申請興建，自己也支持垃圾需要合法合情處理。但環保局核准該地區垃圾儲存量達1600噸，是否能容納堆放這麼龐大的垃圾量有待商榷，因此25日召開說明會，詳細了解未來營業後的影響。

里長蘇伯聰則說，居民反對原因包括垃圾處理場一定會有臭味，垃圾車頻繁進出也會影響未來搭乘捷運通勤安全。周邊許多里的里民未來都會經佳福路來往捷運站，因此協調議員召開說明會，避免垃圾處理場造成居民困擾。