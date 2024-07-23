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小心荷包不保 台北市萬安演習北捷六張犁站列車過站不停
萬安47號軍民聯合防空演習今天13時30分至14時舉行，台北捷運六張犁站實施防空疏散避難演練，演習期間列車過站不停，其餘捷運站旅客應配合車站人員引導致大廳層或月台層避難。台北捷運提醒，依民防法規定，民眾如違反演習規定，可處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。
台北捷運六張犁站下午配合萬安演習，實施防空疏散避難演練。北捷表示，演習期間列車過站不停，其他捷運車站、列車及貓空纜車維持正常運行，到站旅客請配合車站人員引導至大廳層或月台層避難，各車站將加強廣播宣導，旅客勿在出入口逗留或張望。
台北捷運營運的地下街、台北小巨蛋及兒童新樂園，室內、室外均暫停營業活動，各場域販售店暫停營業；兒童新樂園遊樂設施將暫停使用。
台北捷運轉乘停車場、兒童新樂園附屬停車場、小巨蛋附屬停車場及貓空纜車轄管停車場皆維持車輛「只進不出」，民眾應遵循人員引導至適當地點避難。
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