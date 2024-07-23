北部今萬安演習 北市9千防空避難室主動開啟不配合將罰

北部萬安演習今下午1點30分登場，北市長蔣萬安將視導基隆路與和平東路路口、捷運六張犁站及周遭街區的防空疏散避難演練情形，下午2點警報解除後，前往大安國小及長興淨水場，視導戰時災民收容救濟站開設、民生基礎設施災害搶救演練，並結合大安國小太陽能發電、公托及幼兒園等配置概況，模擬於戰時收容期間提供災民服務使用。

北市府提醒，今年萬安演習重點也將放在防空疏散避難設施的管理人，例如管理委員會、保全或住戶必須於演習時配合主動開放避難設施，讓民眾進入實施避難，請民眾務必配合相關管制與演練，在2點解除警報後才可以回復正常作息。

市府從5月中旬起即陸續發函請全市近9000處報備有案的管委會，演習當日須配合演練，並持續加強宣導相關人、車管制事項，倘未配合演練者，將依民防法規定裁罰，請市民朋友務必配合演習規定。

今天下午防空警報發放後，防空避難設施管理人應立即開啟地下室的鐵捲門或柵欄，行駛中的車輛須立即靠邊停車，駕駛、車上人員都要下車，以及路上的行人均須依警察或民防人員的引導，前往就近的防空避難設施實施避難。

另外，北捷六張犁站將實施防空疏散避難演練，演習期間列車過站不停，警報發布後，站內旅客需配合車站人員引導至大廳層或月台層避難，各車站會加強廣播宣導。其他捷運車站、列車及貓空纜車維持正常運行，車站管制只進不出。

提醒演習期間，民眾若未配合人、車疏散避難、交通管制，先以勸導方式，勸導後仍未配合者， 得引用民防法第25條，裁處3萬元以上15萬元以下罰鍰。