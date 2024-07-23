新北與鬍鬚張合作 六實習特教生轉正

新北市教育局與知名餐飲業「鬍鬚張」合作，提供新北4所高中共24位特教生實習，通過實習即可就業，已錄取6名學生成正式員工。男孩「小軍」從小由阿嬤帶大，看到孫子能自立，阿嬤格外欣慰，店長說，特教生做事能力不弱，若能提供舞台給這群孩子，他們也能在職場閃閃發光。

新北市長侯友宜昨前往探班，感謝鬍鬚業者張永昌提供就業機會給孩子，為學生掛上正式員工證，感謝鬍鬚張開放11家門市，提供新北4所高中共24位特教生實習，也呼籲更多企業給予身心障礙者工作機會。

張永昌說，鬍鬚張總公司和中央廚房都設立在新北市，與教育局攜手合作辦職場先修方案，為新北高中特教生提供友善實習環境，通過實習考核可直接就業，是多贏做法。

教育局指出，阿炳是較難接受生活常規的孩子，阿炳在實習期間從不遲到，參與實習後，樂於和同事合作，大夥一起享用員工餐，這些變化都讓師長、父母感到驚喜與感動。