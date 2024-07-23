快訊

拜登稱本周將說明決定退選「細節」 消息人士曝助手正草擬演講稿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市冰品抽驗 9件違規

聯合報／ 記者洪子凱劉懿萱／連線報導

炎炎夏日食安拉警報，北市衛生局日前抽驗轄內95件飲冰品及8件熟配料，查出9件產品不符規定，有腸桿菌科、防腐劑超標問題，包含黑丸嫩仙草、覺旅咖啡、珍煮丹等連鎖品牌皆中鏢，各開罰3萬元。黑丸嫩仙草業者表示，已將成品再次送驗，並寄警告單給該分店，若檢驗結果確認有缺失，內部會有懲處。

台北市衛生局說，腸桿菌科如超過標準，即表示製作過程的衛生狀況、食材、器具及包裝過程可能遭汙染，或工作人員個人衛生不佳造成，常溫保存更是微生物繁殖最佳環境，過高的腸桿菌科會影響飲冰品品質。

夏天手搖飲生意強強滾，有消費者投訴在連鎖品牌「迷客夏」新北新店安康店的飲料中喝到尖銳碎片。業者昨出面說明，碎片來自封膜機設備，已停用該機台，暫停營業以便全面檢視。新北市衛生局說，會在營業時間派員稽查，若查核不符規定將依法要求限期改善，屆期仍未改善完成，可處6萬元以上2億元以下罰鍰。

此外，昨天有網友在北車某超商買東西時，發現放飲料冰箱有異物在動，一看竟是一隻肥大老鼠在冰櫃行走，畫面被網友拍下。影片曝光後，業者趕緊清消，並將汙染產品全數下架報廢。

衛生局

延伸閱讀

颱風凱米逼近 北市大稻埕夏日節7/23起全面暫停

便利超商貨架老鼠現蹤 北市查到衛生缺失令改善

颱風凱米接近 北市7/23下午4時疏散門只出不進

大稻埕河畔標誌見簡體字 北市觀傳局：立即更換

相關新聞

北市冰品抽驗 9件違規

炎炎夏日食安拉警報，北市衛生局日前抽驗轄內95件飲冰品及8件熟配料，查出9件產品不符規定，有腸桿菌科、防腐劑超標問題，包...

新北與鬍鬚張合作 六實習特教生轉正

新北市教育局與知名餐飲業「鬍鬚張」合作，提供新北4所高中共24位特教生實習，通過實習即可就業，已錄取6名學生成正式員工。...

民政顧問藉勢藉端惡言嗆市府員工 中市府譴責並解聘

台中市陳姓殯葬業者任市府民政局無給職民政顧問，民政局今晚指出，陳男對生命禮儀管理處人員處理殯葬流程表示不滿，2次當衆斥責...

凱米颱風侵擾台灣 大稻埕300秒煙火秀停放

凱米颱風來勢洶洶，預估7月23日、24日風雨最大，北市觀傳局今晚宣布，「2024大稻埕夏日節」23日起暫停現場各項活動，...

颱風凱米逼近 北市大稻埕夏日節7月23日起全面暫停

颱風凱米今天下午增強為中颱，台北市水利處宣布明天下午4時起實施水門「只出不進」管制，台北市觀傳局同步宣布大稻埕夏日節活動...

涉新北福音幼兒園不當管教案 2教保員資深獎項遭撤

新北市私立福音幼兒園3名教保員涉對幼童不當管教，其中2人去年還因服務滿10年獲得新北市公私立幼兒園教保服務資深人員獎。教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。