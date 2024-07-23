北市冰品抽驗 9件違規

炎炎夏日食安拉警報，北市衛生局日前抽驗轄內95件飲冰品及8件熟配料，查出9件產品不符規定，有腸桿菌科、防腐劑超標問題，包含黑丸嫩仙草、覺旅咖啡、珍煮丹等連鎖品牌皆中鏢，各開罰3萬元。黑丸嫩仙草業者表示，已將成品再次送驗，並寄警告單給該分店，若檢驗結果確認有缺失，內部會有懲處。

台北市衛生局說，腸桿菌科如超過標準，即表示製作過程的衛生狀況、食材、器具及包裝過程可能遭汙染，或工作人員個人衛生不佳造成，常溫保存更是微生物繁殖最佳環境，過高的腸桿菌科會影響飲冰品品質。

夏天手搖飲生意強強滾，有消費者投訴在連鎖品牌「迷客夏」新北新店安康店的飲料中喝到尖銳碎片。業者昨出面說明，碎片來自封膜機設備，已停用該機台，暫停營業以便全面檢視。新北市衛生局說，會在營業時間派員稽查，若查核不符規定將依法要求限期改善，屆期仍未改善完成，可處6萬元以上2億元以下罰鍰。

此外，昨天有網友在北車某超商買東西時，發現放飲料冰箱有異物在動，一看竟是一隻肥大老鼠在冰櫃行走，畫面被網友拍下。影片曝光後，業者趕緊清消，並將汙染產品全數下架報廢。