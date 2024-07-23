每月最多3千元 北市國宅承租戶養小孩 補助租金

高房價、高租金是育兒家庭一大壓力，北市繼6月推社宅育兒加碼租金補助，9月起針對市內管轄國宅，承租戶若有0至12歲家庭成員，可申請租金補助，每月最高可省下3000元，預估有近400戶家庭受益。議員建議，除金錢補助，整體環境也應規畫周全，才能讓年輕人更願意生養。

北市都發局統計，可以申請育兒補助的國宅共20處、3499戶，預估有390戶符合資格，需設籍於北市都發局經營管理的出租國宅，戶籍內每育有一名12歲以下家庭成員，每月租金可折抵1000元，最多3000元，折抵後總租金不得低於5000元。

都發局說，出租國宅育兒加碼補助採申請制，申請人及12歲以下家庭成員皆應設籍於承租國宅，如資格條件變動，應重新申請。

住信義區某國宅林姓住戶表示，養小孩成本愈來愈高，租金補貼是政府心意，不無小補，但照顧孩子負擔仍大，整體社會環境要能友善育兒，才能提高生育意願。

市議員王欣儀表示，從社宅到國宅補助，市民能感受到政府心意，多數育兒家庭期待整體環境、照顧服務能做得更完善，不限於補助金錢。

新北沒有國宅，今年也對社宅住戶祭出新福利，補貼對象包括單身、新婚、育兒者，單身3500元、新婚4500、育有1名子女補助5000元、2名子女6000元、3名子女以上7000元，申請社宅時，育兒對象可享有加籤機制，增加中籤率。