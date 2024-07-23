徵名逾3千人投稿 二殯改叫北市懷愛館

台北市立第一殯儀館6月拆除，第二殯儀館去年徵新名稱，逾3千人投稿，選出「台北市懷愛館」，盼民眾踏入殯儀館懷念最摯愛的親友，昨辦揭牌儀式。副市長林奕華說，新館採明亮、綠化方式，讓送別過程不再冰冷。

北市殯葬處副處長陳智豪說，有些名稱讓人會心一笑，審查小組挑選時，盡量以「愛」、「惜福」等角度考量，初選17個名稱，包括懷愛、詠懷、泊雲、慈愛天籟館，以及生命追思館、惜園、向旅、生命旅行驛站、暮落滿園、北岸行館、休祉福居等。第一名可獲5500元禮券，第二名到第十名各獲2千元禮券。

林奕華表示，殯葬革新路上充滿挑戰，一殯正式除役後，二殯量能比過去高，目前有28個禮廳、1314個冰櫃可使用，新館擺脫過去灰暗形象，採明亮、綠化方式，讓家屬送別親友過程不再冷冰冰，透過調整名稱要讓殯儀館更有愛。

二殯不僅有新名稱，北市殯葬處說，遺體化妝室員工以自身服務經驗，創作歌曲「路途」及MV，自寫腳本、掌鏡拍攝、剪輯配音，傳達對親友思念、館區設施、交通接駁等資訊，搭配溫暖旋律，呈現懷愛精神。