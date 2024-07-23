北市幼兒園涉性平 通報就停職

台北市信義區私立幼兒園爆發園長之子毛姓教保員涉性侵女童，園長還遭爆另成立托嬰中心，借殼上市。台北市長蔣萬安上周鞠躬道歉說，台北任何孩子受傷害「我都必須承擔」，昨再提出三大精進方案，包括成立跨局處處理小組、編列預算增加人力，未來若接獲相關案件通報，馬上停職、停聘和停止契約，立刻啟動行政調查。

毛姓教保員 再羈押2月

而毛姓教保員，根據已曝光資訊，至少20人受害，檢警在毛的手機內發現600部偷拍影片、猥褻性侵女童的畫面。毛雖承認加重強制猥褻，卻否認加重強制性交，在檢警搜索後，毛竟提得出案卷外的其他監視器影像為證據辯解，台北地院認毛有串證之虞，裁定本月16日起再羈押禁見2月，合議庭訂8月16日宣判。

針對幼兒園性平事件，蔣萬安昨宣布，北市府提出三大精進方案，北市府將成立跨局處處理小組，包括保全證據、查扣監視器畫面等，諮商、諮詢等資源，都會跨局處合作，避免漏接事件。

他說，一旦接獲幼兒性平事件通報，即刻停職、停聘、停止契約，並啟動行政調查，行政調查查證屬實，從重裁處，包括終身不得任職，撤銷幼兒園的營運許可。第三，編列預算增加人力。

對於三項精進方案，國民黨北市議員游淑慧表示，這三項一定要做，但過去處理兒童性犯罪，很多爭議都在通報、資訊分享，因無法揭露資訊導致更多人受害。且狼師在判刑前，仍可能到其他幼兒園任職，需要中央修法。

民眾黨議員陳宥丞肯定蔣萬安願意補這社會安全網漏洞，但是呼籲不要紙上談兵，幼兒園監視器應異地備援、雲端化，還有保母平台資訊公開透明，蔣至今還沒做到。

民進黨議員簡舒培、許淑華認為，蔣萬安的精進作為不精進，本來就是該做的行政手段。許要求市府建立雲端平台，公私立幼園監視器畫面上傳雲端，借殼上市的托嬰中心應建立防堵機制。