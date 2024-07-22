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民政顧問藉勢藉端惡言嗆市府員工 中市府譴責並解聘

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
陳姓殯葬業者任中市府民政顧問，卻因殯葬事務對生命禮儀處員工惡言相向，民政局隨即解聘。圖／民政局提供
陳姓殯葬業者任中市府民政顧問，卻因殯葬事務對生命禮儀處員工惡言相向，民政局隨即解聘。圖／民政局提供

台中市陳姓殯葬業者任市府民政局無給職民政顧問，民政局今晚指出，陳男對生命禮儀管理處人員處理殯葬流程表示不滿，2次當衆斥責承辦人員，還惡言相向，讓公務員受辱。

民政局長吳世瑋今晚表示，陳姓民政顧問不當言行，已嚴重傷害民政局機關形象，即刻解聘，絕不容許藉勢藉端欺負市府員工。

民政局表示，陳姓男子以民政顧問仗勢施壓生命禮儀處人員，一連兩次在辦公處所惡言斥責承辦人員，嚴重影響機關形象，違反民政局民政顧問遴聘基準，民政局即刻起解聘。

吳世瑋說，公務人員本於依法行政原則，公正執行職務，不得對任何團體或個人差別待遇，並以公正原則處理事務。

台中市生命禮儀管理處表示，為提升殯葬服務品質及量能，完善民眾治喪需求，絕不會無端刁難治喪民眾處理亡者身後事。

民政局嚴厲譴責陳姓負責人不當言行，全力維護公務員執行職務不受不當干預，捍衛公務員尊嚴及權益。

公務員 台中市

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