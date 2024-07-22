凱米颱風侵擾台灣 大稻埕300秒煙火秀停放

凱米颱風來勢洶洶，預估7月23日、24日風雨最大，北市觀傳局今晚宣布，「2024大稻埕夏日節」23日起暫停現場各項活動，包含優惠船票發放及「水岸光廊」燈飾布置，恢復時間將另行公告，24日300秒主題煙火施放及舞台展演也確定取消。

根據中央氣象署預報，颱風強度持續增強，北台灣受影響機率高。觀傳局指出，配合防災整備，河川區域相關設施、機具、人員必須依限完成撤離，因此「2024大稻埕夏日節」現場活動將自23日起全面暫停，並同步啟動舞台帳篷硬體、燈飾、煙火平台船等設施撤離作業。

原定24日晚間300秒主題煙火秀也確定取消，至於大稻埕碼頭藍色水路船票優惠，民眾可致電業者申請退票退款，或另選日期搭乘。將視颱風影響程度及場地復原狀況，綜合評估後擇期公告恢復時間。

另外，颱風來襲適逢天文大潮，河川水位於漲潮時將比平時甚高，水利處已發布明下午4點執行，疏散門「只出不進」管制；北市警局將配合管制執行4小時後拖吊車輛。未移車將裁處大型車4800元、小型車2400元、機車1800元罰鍰；拖吊車輛須額外繳納移置費，大型車3000元、小型車900元及機車200元及保管費。

由於水門關閉、車輛疏散，明下午4點開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，同時該區路邊停車暫停收費。停放堤外的車輛請儘速駛離。

北市交通局提醒，民眾於開放紅黃線停車區域停車，應順向靠邊停放，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止並排停車，以提供搶救災車輛通行，確保公共安全維護；惟法定禁停區域均禁止臨時停車。未來恢復紅黃線禁止停車管制之時間，將另行發布新聞稿通知。