颱風凱米逼近 北市大稻埕夏日節7/23起全面暫停

颱風凱米今天下午增強為中颱，台北市水利處宣布明天下午4時起實施水門「只出不進」管制，台北市觀傳局同步宣布大稻埕夏日節活動暫停，包含24日的煙火秀及舞台展演。

台北市觀傳局今天發布新聞稿表示，配合颱風防災整備作業，河川區域機具及人員必須撤離，因此2024大稻埕夏日節活動明天起全面暫停，並取消24日煙火秀施放。

觀傳局指出，活動恢復時間將視颱風影響程度及場地復原狀況另行公告，已購買藍色水路優惠船票者，可致電業者申請退票退款或另選日期搭乘。

台北市水利處表示，將於明天下午4時起實施疏散門「只出不進」管制，周邊區域8公尺以上道路紅黃線同時開放停車，請在河濱公園活動人員及車輛儘早遠離河川區域，管制實施4小時後開始拖離堤外滯留車輛。

根據中央氣象署颱風消息，颱風凱米在今天下午2時增強為中颱，最新路徑再偏西、往南微幅修正，24日上午暴風圈就有機會碰觸東半部陸地，24日深夜至25日清晨颱風中心有機會在宜蘭登陸。