涉新北福音幼兒園不當管教案 2教保員資深獎項遭撤

新北市私立福音幼兒園3名教保員涉對幼童不當管教，其中2人去年還因服務滿10年獲得新北市公私立幼兒園教保服務資深人員獎。教育局說，已撤銷2人獎勵資格。

位於新北市板橋區的私立福音幼兒園發生不當管教案，共8名幼兒受害。教育局表示，第一時間立即展開調查，並分別裁處3名教保員終身不得聘任、列管3年及接受研習，分別裁罰新台幣60萬、30萬及3萬元罰鍰，並公告幼兒園及行為人姓名，同時解除該園準公共資格及勒令停招，警察單位也依法將行為人移送新北地檢署偵辦。

教育局說，另針對幼兒園督導管理疏失部分，已依規定裁罰負責人最高6萬元。

教育局說，針對傳出不提供調查報告給家長，教育局都依相關規定提供3名當事幼生家長調查報告複印紙本，1人依申請需求提供現場閱覽。

針對2名涉案教保員曾獲獎引發疑慮，教育局說，2人是於112年度因教保人員年資達10年獲「資深人員獎狀」，與績優人員非屬同獎項，且教育局已撤銷2人獎勵資格。

教育局重申，對於幼兒任何不當對待零容忍，任何違法行為絕不寬貸。