快訊

中職／「史上最難忘！」 明星賽破人數紀錄登WBSC官網報導

民主黨準備逆轉？ 賀錦麗接棒的「勝利劇情線」如何發展

聽新聞
test
0:00 / 0:00

涉新北福音幼兒園不當管教案 2教保員資深獎項遭撤

中央社／ 新北22日電
新北市板橋私立福音幼兒園3名教保員遭控不當管教，如打人、脫褲子等行為。新北市長侯友宜今受訪說，對行為人不得終身聘用、也勒令園所停招。聯合報系記者劉懿萱／攝影
新北市板橋私立福音幼兒園3名教保員遭控不當管教，如打人、脫褲子等行為。新北市長侯友宜今受訪說，對行為人不得終身聘用、也勒令園所停招。聯合報系記者劉懿萱／攝影

新北市私立福音幼兒園3名教保員涉對幼童不當管教，其中2人去年還因服務滿10年獲得新北市公私立幼兒園教保服務資深人員獎。教育局說，已撤銷2人獎勵資格。

位於新北市板橋區的私立福音幼兒園發生不當管教案，共8名幼兒受害。教育局表示，第一時間立即展開調查，並分別裁處3名教保員終身不得聘任、列管3年及接受研習，分別裁罰新台幣60萬、30萬及3萬元罰鍰，並公告幼兒園及行為人姓名，同時解除該園準公共資格及勒令停招，警察單位也依法將行為人移送新北地檢署偵辦。

教育局說，另針對幼兒園督導管理疏失部分，已依規定裁罰負責人最高6萬元。

教育局說，針對傳出不提供調查報告給家長，教育局都依相關規定提供3名當事幼生家長調查報告複印紙本，1人依申請需求提供現場閱覽。

針對2名涉案教保員曾獲獎引發疑慮，教育局說，2人是於112年度因教保人員年資達10年獲「資深人員獎狀」，與績優人員非屬同獎項，且教育局已撤銷2人獎勵資格。

教育局重申，對於幼兒任何不當對待零容忍，任何違法行為絕不寬貸。

幼兒園 教育局

延伸閱讀

新北機車事故5大路段曝光 微電車違規這群人竟占五成

新北與鬍鬚張11間門市合作 24特教生實習後6人轉正職

新北私立福音幼兒園施暴 侯友宜：絕不寬貸、園所停招

板橋私幼教保員涉施暴被勒令停招 家長：要轉園措手不及

相關新聞

涉新北福音幼兒園不當管教案 2教保員資深獎項遭撤

新北市私立福音幼兒園3名教保員涉對幼童不當管教，其中2人去年還因服務滿10年獲得新北市公私立幼兒園教保服務資深人員獎。教...

颱風凱米逼近 北市大稻埕夏日節7/23起全面暫停

颱風凱米今天下午增強為中颱，台北市水利處宣布明天下午4時起實施水門「只出不進」管制，台北市觀傳局同步宣布大稻埕夏日節活動...

新北機車事故5大路段曝光 微電車違規這群人竟占五成

為防制機車及微電車事故，新北警7月1日起推動機車安全月，截至15日止已取締機車各式違規6萬7000餘件，以不停讓行人、無...

便利超商貨架老鼠現蹤 北市查到衛生缺失令改善

有人今天在台北車站內一家便利超商的冷藏貨架看見老鼠爬上爬下，便錄影上傳至社群媒體，台北市衛生局隨即前往稽查，發現垃圾桶未...

大稻埕河畔標誌見簡體字 北市觀傳局：立即更換

台北大稻埕夏日節開跑，但有議員發現，碼頭周邊河岸圍欄警示標誌竟使用簡體字，質疑市府把關失靈。台北市觀傳局表示，已立即請廠...

新北市瓦磘溝30年臭水溝 變身生態綠廊

新北市水利局21日舉辦「新北市瓦磘溝生態成果座談會」，邀請台北鳥會李昭賢理事長、臺灣爬行類動物保育協會游崇瑋理事長、天下雜誌黃昭勇總編輯、金穗獎最佳紀錄片得主張弘榤導演與水利局代理局長宋德仁沙龍對談。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。