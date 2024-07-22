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便利超商貨架老鼠現蹤 北市查到衛生缺失令改善

中央社／ 台北22日電
有網友在北車內超商買東西時，發現一直大老鼠躲在冰箱內乘涼，連忙將影片錄下，只見老鼠發現有人後連忙逃竄，往屋頂躲去。圖／取自「j_h1024」Threads帳號
有網友在北車內超商買東西時，發現一直大老鼠躲在冰箱內乘涼，連忙將影片錄下，只見老鼠發現有人後連忙逃竄，往屋頂躲去。圖／取自「j_h1024」Threads帳號

有人今天在台北車站內一家便利超商的冷藏貨架看見老鼠爬上爬下，便錄影上傳至社群媒體，台北市衛生局隨即前往稽查，發現垃圾桶未加蓋等缺失，要求限期改善。

有民眾今天前往台北車站內的7-ELEVEN，看見一隻老鼠在冷藏貨架上攀爬，拿出手機錄影後將影片上傳到Threads，引發網友熱議。

台北市衛生局下午透過媒體群組表示，接獲反映後即派員依食品良好衛生規範準則進行稽查，現場沒有看見老鼠等病媒出沒，業者也出示病媒消毒紀錄，並已將貨架上遭污染產品下架報廢。

不過，衛生局指出，現場發現有管道未確實設置防止病媒侵入設施，還有工作場所地面及設備機具不潔、垃圾桶未加蓋等衛生缺失，已責令24日前改善完成，期屆複查若仍不符合規定，將依違反食品安全衛生管理法處新台幣6萬元至2億元罰鍰。

台北車站 老鼠 衛生局

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