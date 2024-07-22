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大稻埕河畔標誌見簡體字 北市觀傳局：立即更換

中央社／ 台北22日電
有民眾發現大稻埕碼頭周邊「請勿跨越」河岸警戒線，使用簡體中文。 圖擷自Threads@kasumitoiu
有民眾發現大稻埕碼頭周邊「請勿跨越」河岸警戒線，使用簡體中文。 圖擷自Threads@kasumitoiu

台北大稻埕夏日節開跑，但有議員發現，碼頭周邊河岸圍欄警示標誌竟使用簡體字，質疑市府把關失靈。台北市觀傳局表示，已立即請廠商更換，往後將更謹慎注意。

民進黨台北市議員顏若芳今天在臉書發文表示，大稻埕碼頭是台北市觀光亮點之一，但有民眾發現，周邊「請勿跨越」河岸警戒線竟使用簡體中文，而觀傳局向她說明，這是廠商疏失，已要求限期更換。

顏若芳指出，這不是台北市長蔣萬安任內第一次有政府文宣品出現簡體字，包含兒童新樂園贈品、社宅門禁卡甚至違停白單都曾出現此狀況，相同錯誤一再發生，不僅浪費市民納稅錢，更讓人質疑市府為何連最基本的把關都做不到。

觀傳局說明，為了施放煙火時的安全考量，延平河濱公園河岸需要設置警戒線，經民眾反映便立即請廠商更換，目前牌面已全數拆除，將更謹慎注意避免類似狀況再次發生。

碼頭 觀傳局

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