三芝社區執行長新創意 廢紅豆餅烤盤活化變茶盤

三芝福成社區發展協會執行長鄭國賢又有新創意，將要被丟棄的紅豆餅烤盤重新整理，打造成泡茶聊天必備的茶盤，再融入八卦易經元素，透過旋轉，讓泡茶的人不需要再頻繁起立收杯倒茶，也讓喝茶的民眾無時無刻面前都有熱茶可喝，大家圍著八卦茶盤聊八卦，相當趣味。

福成社區發展協會執行長鄭國賢說，為了活化農村，前陣子打造八卦菜棚增添農家樂樂趣，近來再度活化廢棄物，將被丟棄的紅豆餅烤盤重新整理，打造成泡茶聊天必備的茶盤，再融入八卦易經元素，讓喝茶的民眾能圍著八卦茶盤聊八卦，相當有趣味性。

智成忠義宮董事長江慶能表示，很感謝執行長發揮創意活化紅豆餅烤盤變茶盤後，為了要讓更多人感受八卦茶盤的趣味性，要將茶盤贈送給智成忠義宮，讓銀髮共餐長輩們使用，不僅如此，也讓據點的長輩有機會能夠透過日常的泡茶聚會了解更多八卦易經的知識，並且發揮一格一杯茶，一格一小點的特性，讓泡茶的人不需要頻繁的站起倒茶，更加也不用擔心一次拿出過多的茶點會受潮變質。

三芝區長賴小萍說，致力於將三芝打造成藝文之都，而透過這個八卦茶盤的活化與創意，未來還會放置在智成忠義宮銀髮據點，就是要讓多元的藝術、人文更深入三芝，讓銀髮據點也能浸潤在藝術與人文的薰陶，不僅增添話題也增添趣味。