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爭取第一時間逃生 汐止婦宣姊妹宣導裝住警器

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止消防婦女宣導隊加強宣導加裝住宅警報器，為民眾爭取更多的逃生時間。 圖／觀天下有線電視提供
汐止消防婦女宣導隊加強宣導加裝住宅警報器，為民眾爭取更多的逃生時間。 圖／觀天下有線電視提供

汐止消防婦女宣導隊，這幾年都挨家挨戶去做消防安全訪視，並且加強宣導加裝住宅警報器，希望如果有火災發生，偵測到煙霧反應的住警器就會發出聲響，叫醒熟睡的人，為民眾爭取更多的逃生時間，儘管要進到家門宣導，常被當成是詐騙，但是這群婦宣姊妹不氣餒，積極宣導消防安全。

利用每個月的常訓，學一些新的消防知識之外，針對這幾年積極在推的住宅警報器，也再度拿出來加強宣導，主要是因為，有時候火災是在夜深人靜時發生，睡夢中就只有聽覺最敏銳，所以，如果真的有火災發生，偵測到煙霧反應的住宅警報器就會發出聲響，叫醒熟睡的人，民眾爭取第一時間逃生。

汐止婦宣隊是由一群熱心的志工姊妹們組成，他們利用平日晚上，都會到挨家挨戶去做消防安全訪視，並且加裝住警器，不過，要進家門似乎並不容易，因為，他們常被當成是詐騙，受到不少阻礙，這一天，隊員們也彼此分享心得，互相打氣，儘管經常受到阻礙，但是這群婦宣姊妹不氣餒，因為他們認為住警器是逃生利器，希望把它的好分享給大家。

汐止婦宣分隊長白珮茹說，常訓一方面來宣導住警器的安裝，希望把火災的發生率，可以降到最低，通常火災發生，如果有住警器，尖銳的叫聲頻率，讓大家爭取及時逃生的機會，所以，政府有針對五樓以下的公寓，都有補助，姊妹們非要辛苦，家戶訪視都進行宣導與安裝，希望大家能夠盡量配合，同時婦宣隊也招募新的防宣人員，希望在經過專業受訓48小時之後，可以加入防宣的服務志工行列。

白珮茹表示，白珮茹指出，很感謝這一群志工，因為有時候，警消去按門鈴要裝住警器的時候，因為，可能民眾會比較害怕，那看到這些防宣媽媽們一起跟著去，其實就是會比較安心，汐止第六大隊防宣分隊，主要負責的勤務區，包括金山萬里、還有汐止，另外，在雙溪還有瑞芳也都有這樣的一個志工大隊，歡迎想要從事社會服務的志工們，可以加入這個團隊，讓整個防火宣導的工作，讓整個防火宣導的工作可以更落實，也讓居家安全可以更提升。

汐止 火災 白珮茹

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