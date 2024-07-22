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雙溪秋收稻穗慶豐年 大小朋友田間體驗割稻趣
雙溪區是早期東北角重要水稻產區，為了延續農業文化的精神，從102年開始到現在，已經舉辦了12年的春耕秋收活動，今(22)日舉辦「雙溪秋收稻穗慶豐年」，邀請在地師生及遊客約200人共同參加，一起體驗稻米從農田到餐桌的旅程。
雙溪區上林里在今年3月份舉辦春耕插秧活動，找來許多學生一起下田種下秧苗，後續經過里民共同照顧，4個月的成長已經結出飽滿的稻穗，今天舉辦的秋收活動，就邀請當初種下稻穗的小朋友再度下田體驗割稻、打穀，自己種的米自己收，讓許多學生都說感受到農夫的辛苦。
雙溪區長林銚傑表示，公所辦理春耕插秧及秋收割稻的田間體驗，讓學生走出教室，親自參與農事勞動，親身體驗稻米從田裡到餐桌的完整旅程，了解友善耕作與環境永續的理念，感受農民耕作的辛勞與豐收的喜悅，從而認同雙溪區的農業文化，也更加懂得珍惜食物與保護環境。
今年度的雙溪秋收活動，不但有在地學生參與，也有許多外地遊客帶著孩子一起來體驗農民栽種的辛勞以及豐收的喜悅，「春耕祈福，秋收慶豐年」的田間體驗已經成為雙溪區特色的食農教育課程，親子的共同參與，更富有教育傳承意義。
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