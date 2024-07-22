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淡水小小甜點師上街販賣 新鮮體驗學習表達

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
小朋友在麥子教育老師的帶領下，來到淡水街頭進行販賣活動，賣出的所得將會有一部份做為孩子的獎勵金。 圖／紅樹林有線電視提供
小朋友在麥子教育老師的帶領下，來到淡水街頭進行販賣活動，賣出的所得將會有一部份做為孩子的獎勵金。 圖／紅樹林有線電視提供

為了讓孩子過一個充實的暑假，透過台灣麥子教育發展協會，結合知名的空服員手作甜點，舉辦DIY小小甜點師活動，現場有許多的小朋友一起DIY手作甜點，並且過幾天小朋友在麥子教育老師的帶領下，來到淡水街頭進行販賣活動，賣出的所得將會有一部份做為孩子的獎勵金。

台灣麥子教育發展協會祕書于國強表示，一般孩子在父母的照顧之下，很難體驗如何賺錢當中的辛苦，因此透過DIY甜點之後，再上街對客人進行販售，不僅是學習怎麼樣跟顧客溝通，訓練表達能力，還可以接觸到許多人，了解大人是怎麼去賺錢，讓孩子有不一樣的新鮮體驗。

空服員手作甜點創辦人黃仔育表示，透過五感體驗製作，最後再上街對於不認識的顧客要如何推銷產品，對孩子來說更是一種難得的體驗。麥子教育說，在這過程中，有許多人看到孩子可愛的裝扮拿著甜點都會買單，但也有的也是會拒絕購買，這些在一旁的老師都會告訴小朋友當中該如何去有禮貌的講話，或是讓對方聽你講話，這些對他們來說也是一種人際關係的學習，另外也教他們如何分配賺到的金錢，提前學習小小理財，讓這一場暑假學到更多。

DIY 朋友 甜點

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