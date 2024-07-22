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新北石門區有台灣最北圓環 助交通順暢減少車禍

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
新北市石門區有一處台灣最北端的圓環，讓交通更順暢也減少了車禍意外的發生率。公所也種植了耐旱植栽，增添市容美觀。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市石門區有一處台灣最北端的圓環，讓交通更順暢也減少了車禍意外的發生率。公所也種植了耐旱植栽，增添市容美觀。 圖／紅樹林有線電視提供

多數人以為圓環只有在交通繁忙的城市出現，不過在台灣最北端的石門區也有一處台灣最北端的圓環，不僅是偏鄉石門相當特別的交通設施，更加也是為守護用路人的行車安全而設立，讓交通更順暢也減少了車禍意外的發生率。公所也種植了耐旱植栽，增添市容美觀。

尖鹿里長邱朝欉說，近來在社群平台上石門當地社團中，有民眾貼出台灣最北圓環的照片，但其實很多人不知道這個圓環可不只是頂著台灣最北端的名號而已，更加還是為了維護交通順暢、減低車禍意外而設立。而設立至今用路人依照圓環規則行走，大大減少了事故的發生率。

以往在這個路口因為沒有號誌，若是一個沒注意或是沒有減速就很容易發生車禍意外，而偏鄉地區的小路口也沒有設立號誌燈的必要，因此當時就運用設立圓環的方式來避免事故。事故率的降低，公所也在圓環種植了耐旱植栽，增添市容美觀。

尖鹿里長邱朝欉再指出，為了兼顧安全與市容，台灣最北圓環上種植的植栽特別挑過，是適合海岸邊生長的瓊麻與海芙蓉，雖然不像花卉作物擁有繽紛色彩，卻最好維護與照顧。此外在台灣最北圓環旁的風雨走廊，也有里內民眾認養的花圃，一年四季都有不同作物，如此也增添圓環周遭的美觀與景觀多樣性。

石門 車禍

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