北市59Fitness健身房突倒閉 業者痛訴遭「大量惡意退課」：無奈且痛心

台北市法務局今天發布消費警訊，大安區「59Fitness客製化運動空間」營運公司「數字進化有限公司」，已於7月9日向北市商業處辦理解散登記。消保官提醒，已經刷卡購課的消費者可速詢發卡銀行，申請爭議款或向業者申請換約，以保障自身權益。

59Fitness客製化運動空間12日在Facebook發文，聲稱因在有心人士惡意中傷，操作學員無預警大量退費退課，一時資金周轉困難，非常無奈且痛心的情形下，只能宣布結束6年多來的營業。尚有剩餘課程未完成的學員，包括已經提出申請退費退課的學員，可善用接手原場地的「植健身」友善換約/課方案。

北市消保官潘宏政說，59Fitness客製化運動空間於7月突公告將於月底結束營業，為釐清案情，經體育局會同消保官、勞動局請業者進行說明。業者表示，健身房是販售教練課程，目前登記退款會員約63人，堂數約793堂，金額約111萬餘元。

業者表示，消費者付款方式採刷卡及現金，無資融信貸，其中刷卡購課部分，由凱基商業銀行收單，第三方為乙禾網絡有限公司。現址將於8月由全創適能有限公司（植健身 Fit Plant Gym）承租，植健身已公告課程轉換方案，即2023年及今年所購課程1:1轉換，2022年以前所購課程2:1轉換，受理至9月30日為止。