颱風凱米轉中颱 北市新工處備抽水機沙包待命
颱風凱米來襲，北市新工處今天表示，已完成防災整備作業，包含加固圍籬與鷹架、加派人力針對隧道口上方截水溝疏通等，並備好抽水機與沙包等隨時待命。
北市新工處以新聞稿表示，根據中央氣象署，目前凱米颱風逐漸逼近，依預測路徑方向可能對北台灣造成影響。
新工處表示，針對所屬各在建工程組合房舍、施工圍籬、工作架或施工鷹架等均加強固定，工區周圍排水設施亦完成檢修及疏浚，避免堵塞致雨水溢流或集中逕流沖刷路基而造成崩坍破壞。
新工處說明，市區道路、橋涵設施平時均已定期進行抽水機、水位感測器及遠端監控系統等設備測試及保養，以確保風災期間正常運作；並已加派人力針對隧道口上方截水溝疏通，並協助環保局清疏排水溝堵塞物，維護道路各項排水設施通暢，減少路面發生積、淹水情形。
新工處表示，目前已完成防汛整備工作，總計可動員209人、大型工程車17輛、小型工程車11輛、發電機13台、抽水機11台、其他機具如挖土機、鏟裝機等14台、沙包2萬包、鏈鋸23台，隨時遵照市府指示成立應變小組待命搶災。
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