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新北澳底漁港冷凍處理廠 斥資近億估114年底完工

中央社／ 新北22日電

新北貢寮澳底漁港是東北角重要漁作基地，為強化調節魚貨產銷、建構完善冷鏈系統，由農業部及新北市政府斥資約新台幣9725萬元興建的冷凍處理廠今天開工，估民國114年底完工。

澳底冷凍處理廠新建工程開工典禮今天舉行，包括新北市副市長劉和然與農業部漁業署副署長陳建佑等人出席。

新北市政府漁業及漁港事業管理處表示，澳底漁港是貢寮區內最具規模的漁港，也是東北角海域重要的漁作基地，設籍漁船數量約290艘，主要從事延繩釣、一支釣、棒受網及扒網等沿海、近海漁業，主要漁獲物有白帶魚、鯖鰺、小卷及各種鯛科魚類，鄰近周圍也有貢寮鮑養殖產業穩健發展。

貢寮區漁會為調節魚貨產銷，協助漁獲初級加工與包裝，在農業部漁業署及新北市政府經費支持，斥資約9725萬元於澳底漁港興建冷凍處理廠，預計114年底完工。

新北市副市長劉和然表示，新北市擁有28座漁港，這次呼應在地產業需求，建設冷凍處理廠，就是希望能為漁民建構完善冷鏈系統，強化調節魚貨產銷，提升漁產品品質、食品安全和漁港經濟效益，市府未來將持續協助在地漁業發展，推動各項建設，讓漁民安居樂業。

貢寮區漁會總幹事林麗美表示，澳底冷凍處理廠建物外觀以船艏船尾幾何外型設計，象徵乘風破浪前進意象及漁業永續經營願景，冷凍處理廠基地面積541坪，規劃設置包裝作業區、攝氏10度至15度理貨暫存區、負25度凍儲室及負38度至負40度急速冷凍室等空間設備，完工後預計增加545噸凍儲量，提供貢寮區在地魚貨冷凍及初級加工，也可扮演來往宜蘭與基隆間魚貨調節轉運點，提供東北角水產品運銷新選擇。

貢寮 農業部

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