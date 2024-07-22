記取710淹水經驗 蔣萬安視察信義東西大排、成立機動隊

凱米颱風逼近，預計周三、周四影響台灣最劇，不過台北市長蔣萬安今天提前到信義區東、西大排，視察上次710暴雨淹水地區的相關防颱整備。蔣萬安說，北市府會記取每一次的經驗，針對極端氣候，短時強降雨和可能造成的淹水，確實擬訂短中長規畫跟措施。

蔣說，短期部分，將特別針對東大排左岸的護岸加高。第二，也針對上一次這邊受災比較嚴重的里，納入到自主防災社區，也會搭配民政局防水閘門全額補助的計畫，第三，再加上包括像吳興街284巷、虎林街等的相關的分流排水工程，都會進行改善。

蔣萬安說，因應這次凱米來襲，北市府上周五市府已先開天氣分析會議，並且即刻透過防災群組、再次要求各局處落實防颱的整備工作，並且即刻的宣導並通知民眾自主防災。今天早上他到信義區視察，下午會直接進入EOC召開防颱會議。市府都會戒慎恐懼，且料敵從寬、禦敵從嚴。

蔣也提到，今年開始，市府也特別針對公共建物的防洪基準線，特別針對基地地面高度至少加高30公分。也希望民間的新建工程的案子，能夠有這樣的防洪基準線規畫，未來也會投入數十億，讓全市降雨的容受力從現在的78.8毫米提升到88.8毫米。