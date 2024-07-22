北市國宅養小孩租金可減免 打造育兒友善城市、每月最多省3000元

高房價、租金是當今社會面臨重要問題，有不少夫妻因此不敢生養小孩。為減輕育兒家庭負擔、鼓勵生育，北市今年6月推出社宅育兒加碼租金補助減輕負擔，都發局表示，9月起再加碼針對市內管轄國宅，承租戶若有0-12歲家庭成員，可向都發局申請租金補助，一個月最高可省下3千元，預估最高可有500組家庭受益。

都發局表示，民眾需「設籍」於北市都發局經營管理出租國宅，且育有12歲以下家庭成員承租人，戶籍內每育有一名12歲以下家庭成員，每月總租金可直接折抵1000元，最多3000元，每月折抵後總租金不得低於5,000元。

都發局說，出租國宅育兒加碼補助採申請制，欲申請加碼的家庭可檢具申請書、申請日前1個月內的全戶戶籍謄本，以掛號郵寄或親自遞件之方式，提出申請，受領補助期間，申請人及其12歲以下家庭成員皆應設籍於所承租出租國宅，將隨時向戶政單位查核，如有資格條件變動，應重新提出申請。