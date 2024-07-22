影／夏日躲冰櫃消暑遭拍 北車超商內肥「米奇」現蹤

今天是24節氣中「大暑」，炎熱的天氣讓人只想躲在冷氣房，有網友在北車內超商買東西時，發現一直大老鼠躲在冰箱內乘涼，連忙將影片錄下，只見老鼠發現有人後連忙逃竄，往屋頂躲去，全被網友錄下。北市衛生局也表示今天將派員前往稽查。

網友「j_h1024」今天在Threads分享早上到北車某超商買東西時，發現放飲料冰箱有東西再動，仔細一看竟發現老鼠，將影片錄下來，只見一隻肥大的老鼠飛快的在冰箱逃竄，隨後一溜煙往屋頂跑掉。

貼文一出也讓不少網友看到直呼頭皮發麻，還有網友表示，「哇～～～知道冰箱比較涼」、「太熱了跑去冰箱吹冷氣」、「哇這個有誇張」；還有網友開玩笑稱，「工讀生在檢查有效日期」、「他正忙著上架商品好嗎」、「主廚在突襲檢查」。

衛生局食藥科長林冠蓁表示，接獲民眾陳情後，預計今天將會派員前往稽查，若發現有缺失且限期未改善，依法可處6萬至2億元罰緩。