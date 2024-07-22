新北環評委員規程 主委由市長兼任改市長指派、藍綠反對

一定規模開發案都需經環境影響評估，新北市修正「新北市政府環境影響評估審查委員會組織規程」，主任委員由「市長兼任」，改為「市長或指派副祕書長層級以上代表兼任」，規程送議會法規會備查，遭藍綠議員質疑恐導致民選市長「有權無責」，建議改回市長，一肩扛下責任環評責任。新北市環保局表示，其餘五都都是副市長或副祕書長層級擔任主委，北市甚至環保局長即可，會再視實務運作滾動修正。

新北市環保局表示，開發案會依照開發行為有不同要求，如涉及敏感區位如自來水水質水量保護區、水庫集水區、山坡地等，至於規模有面積、高度、抽水量等，如高樓建築120公尺以上、山坡地住宅開發1公頃以上，或抽、引取地面水、伏流水每秒抽水量2立方公尺以上都要環評。

新北市修正環評委員會規程，民進黨市議員李宇翔在法規會質疑，環境影響評估牽涉重大，市長本就要對新北市重大開發案件負全責，萬一市長覺得案件有爭議不想負責，就指派某個副市長、副祕書長擔任主委，未來出事追究可以不用負責？還是是為特定人士創造條款？

民進黨議員邱婷蔚則說，環評非常重要，看看各縣市弊案，都會討論到環評，市長是民選行政首長，不可以有權無責，若要派專業人士，環保局長最專業。

國民黨議員林國春也認為，不管主委是不是市長，環保局與其他委員才是專業，市長開會也比較少會去開會，他認為建議維持原本規定，不用再改。

不過國民黨議員洪佳君認為，案件送市府，不管主任委員是誰，都是市府團隊要負起全責，她認為修正後，反能讓環評案件更加迅速。

環保局長程大維在會議上指出，新北市環評審議案件多涉及轄內大型開發案，涉及各目的事業主管機關主管法令爭點及對環境各面向影響，如環境開發，通常跟城鄉都市設計有關，相關法令不盡相同，副祕書長以上層級可協助跨局處溝通。

環保局說，環評會審議時間通常長達3小時，且環評會採共識決定，主席要全程參與，才會參照五都環評設置層級作法，兼顧對環境各面向影響協調性及人員指派彈性，才會修正，符合實況。

程大維也在會議上指出，台北市主委層級也放寬到環保局長即可擔任主委。

環保局統計，法令修正前2020送審22件通過17件，法令修正後2021送審23件通過14件、2022送審40件通過30件、2023年送審31件通過18件，雖看不出規律性變化，但市府建立書審制度審查意見一次性告知、現勘後一周內排會審查等制度，平均召開2次會議即通過審查。

對於議員意見，環保局表示，目前其他五都大多以副市長或副秘書長以上層級為主任委員，且以現行組織位階及運作，對審議具有正面成效，後續將會實務運作或其他縣市作法滾動調整。