環境部推普度「新紙錢三燒」 盼兼顧信仰與環保

環境部提倡中元普度「新紙錢三燒」政策，今天在台南台灣首廟天壇舉行宣傳記者會，環境部長彭啓明表示，環境部不主張滅香、減香，鼓勵民眾用新方法達到減量，誠意不變。

環境部上午在台灣首廟天壇辦理「中元普度眉角多．集中普度好安心」記者會，鼓勵民眾參與各宮廟舉辦普度法會，宮廟並配合環境部提倡的「新紙錢三燒」政策，同時兼顧環保與傳統信仰，減少空氣污染物排放。

彭啓明致詞表示，「新紙錢三燒」分別為「集中燒」、「適量燒」及「替代燒」；「集中燒」是透過各縣市環保局收運，將紙錢送至設有空污防制設備的焚化爐或環保金爐焚燒；「適量燒」是鼓勵民眾使用大面額紙錢及高品質紙錢，從源頭減少焚燒紙錢量。

彭啓明表示，「替代燒」則是採用以功代金或以米（物）代金等方式，除了減少燒紙錢，也能把資源用來幫助弱勢團體，如去年透過台南市環保局協助，就有約新台幣60萬元用來幫助家扶中心1200名兒童，成為善的循環。

他說，環境部並與四大超商合作，即起至8月22日止，民眾透過便利商店事務機完成「以功代金」捐款，可至環境部「你捐款送暖．我替您祈福」活動專頁登錄捐款收據交易序號及姓名，環境部將於9月1日至新北市竹林山觀音寺辦理中元普度消災祈福法會，為捐款民眾祈福。

彭啓明表示，全球暖化危及人類下一代生存愈來愈嚴重，相信神明會認同少燒一點紙錢的作法，因為這是在保護環境，環境部向來尊重多元文化，不主張減香、滅香，但會透過多元方式，鼓勵大家用新方法減量，誠意不變，延伸無限。

台南市政府環保局長許仁澤表示，台南市設有「淨圓滿紙錢專爐」，透過環保金爐提供集中焚燒紙錢服務，減輕空氣汙染，還可發電；另外，並與全聯福利中心合作，於永康及東區15家門市，加上環保局在東區4處活動中心設置紙錢集中箱，方便民眾就近交付集中燒。