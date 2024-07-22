綠委要求「閩南語」改「台語」 蔣萬安：人民更關心缺電

美國總統拜登在美東時間21日下午宣布，放棄競選連任，將退出美國總統選戰，並表態支持副總統賀錦麗出馬競選。台北市長蔣萬安今天也被問及對拜登退選的看法，蔣萬安說，台灣還是持續跟美國維持一個穩固、友好的情誼，也希望能夠持續地穩定區域的安全、和平以及繁榮。

另外，對於民進黨立委陳培瑜建議將閩南語更名台灣台語，教育部也正式公告，是否覺得妥適？蔣萬安說，民眾其實更關心包含缺電的問題、能源政策、物價、居住的問題。