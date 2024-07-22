邀孫安佐擔任拒毒、反詐騙嘉賓？ 蔣萬安說話了

屢上媒體版面的藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐昨天被媒體拍到，與新經紀人、網紅「大麻煩」成員現身台北華山，甚至孫安佐照片還被放上活動大頭貼圖框，並註明邀請貴賓，媒體今問北市長蔣萬安，是否邀請孫擔任「青春演歌祭」嘉賓，宣導拒毒、反詐騙。蔣說，孫安佐不是代言人，也不是表演嘉賓。孫是一位邀請表演歌手的好朋友，後來自己做圖框，然後轉給他的朋友。

由於孫安佐先前先爆出在泰國吸食大麻闖入民宅，還有在信義區持有瓦斯火槍遭警方移送偵辦，日前他也在直播中，自稱要飛往烏克蘭參戰，屢屢引發熱議。