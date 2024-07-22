聽新聞
test
0:00 / 0:00
邀孫安佐擔任拒毒、反詐騙嘉賓？ 蔣萬安說話了
屢上媒體版面的藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐昨天被媒體拍到，與新經紀人、網紅「大麻煩」成員現身台北華山，甚至孫安佐照片還被放上活動大頭貼圖框，並註明邀請貴賓，媒體今問北市長蔣萬安，是否邀請孫擔任「青春演歌祭」嘉賓，宣導拒毒、反詐騙。蔣說，孫安佐不是代言人，也不是表演嘉賓。孫是一位邀請表演歌手的好朋友，後來自己做圖框，然後轉給他的朋友。
由於孫安佐先前先爆出在泰國吸食大麻闖入民宅，還有在信義區持有瓦斯火槍遭警方移送偵辦，日前他也在直播中，自稱要飛往烏克蘭參戰，屢屢引發熱議。
對於現身華山警察局的「青春演歌祭」活動，是否市售警察局邀請擔任拒毒、反詐騙嘉賓？蔣萬安今天視察防颱整備受訪表示，警察局有跟他回報，孫安佐不是代言人，也不是表演的嘉賓，而是一位邀請的表演歌手，孫安佐是他的好朋友，後來自己做的圖框，然後轉傳給朋友。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言