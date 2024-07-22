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59Fitness健身房歇業 北市法務局發布消費警訊

中央社／ 台北22日電

北市59Fitness健身房7月初宣布歇業，並提供會員課程轉換方案。對此，台北市法務局今天發布消費警訊，提醒刷卡購課消費者可洽發卡銀行申請爭議款或向業者申請換約。

位於台北市大安區的「59Fitness客制化運動空間」近日在臉書（Facebook）發文表示，因有心人士惡意中傷，操作學員無預警大量退費退課，一時資金週轉困難，無奈且痛心宣布結束營業，有剩餘課程未完成的學員（包括已經提出申請退費退課的學員），可與接手原場地的業者友善換約。

法務局今天發布消費警訊指出，59Fitness健身房的營運公司「數字進化有限公司」已於今年7月9日向台北市商業處辦理解散登記，消保官提醒刷卡購課消費者可速詢發卡銀行申請爭議款或向業者申請換約，以保障自身權益。

59Fitness健身房7月初突然公告將於月底結束營業，法務局表示，為釐清案情，日前經台北市體育局會同消保官、勞動局請業者進行說明。

會中，業者指出，59Fitness健身房為販售教練課程，目前登記退款會員約63人，堂數約793堂，金額約新台幣111萬餘元；付款方式採刷卡及現金，無資融信貸。

其中，刷卡購課部分，由凱基商業銀行股份有限公司收單，第三方為乙禾網絡有限公司；另外，59Fitness健身房現址將於8月由全創適能有限公司（植健身 Fit Plant Gym）承租，植健身也已公告課程轉換方案，即民國112年及113年所購課程1：1轉換，111年以前所購課程2：1轉換，受理至今年9月30日為止。

消保官指出，59Fitness健身房業者提供其他業者的課程轉換方案，為提供多一種解決爭議的途徑，會員仍可考量自身情況是否同意接受。

另外，若不接受新課程換約方案的會員，以刷卡方式購課者，可洽發卡銀行申請爭議款；若後續消費者提出爭議帳款申請，業者也應協助提供殘值證明等相關資料。

消保官提醒，「數字進化有限公司」已辦理解散登記，依公司法第24條規定，公司應行清算，業者日後辦理清算程序，將依清算結果處理。

此外，消費者若有任何消費爭議，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812諮詢。

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