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逾3千名稱投稿、17個入圍 北市二殯更名：台北市懷愛館

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市立第二殯儀館即日起更名為「台北市懷愛館」。記者鍾維軒／攝影
台北市立第二殯儀館即日起更名為「台北市懷愛館」。記者鍾維軒／攝影

北市第一殯儀館6月拆除，第二殯儀館去年徵求新名稱，吸引超過3000人投稿，篩除諧音惡搞、不雅文字、地獄哏等惡趣味名稱後，剩下2277個進入評審名單，初步選擇17個有懷念、摯愛意義的名稱後，由評審委員審閱，最終選出「台北市懷愛館」作為二殯新名，盼民眾踏入殯儀館懷念最摯愛的親友，今舉辦揭牌儀式。

台北市立殯儀館一期與二期啟用後，北市殯葬處去年徵集新名稱，希望替殯儀館帶來新氣象。去年12月蒐集3658個投稿名稱，工作審查小組審核扣除不符主題、不雅文字、諧音、為提供說明及名稱重複投稿，最終有2277件命名投稿列入評選範圍。

副處長陳智豪說，不少網友提供的名稱都能讓人會心一笑，有些次諧音哏、有些是不當聯想，以及無法立刻聯想到殯儀館的名稱，還有發揮創意，如「宇宙終點站」等，審查小組會在初審時篩除，在挑選時，盡量以「愛」、「惜福」等有紀念意義、生命追思的角度去考量。

17個入選名稱，排名依序為懷愛館、詠懷管、泊雲館、慈愛天籟館、台北市立生命追思館、惜園、台北市立懷恩服務館、向旅、「一生園」台北市生命紀念園區、澄寧館、台北市生命旅行驛站、台北市立生命服務館、台北市立長亭館、伴旅、暮落滿園、北岸行館、休祉福居。

陳智豪說，第一名可以獲得5500元禮券，第二名到第十名獲得2000元禮券，再從其餘的名稱投稿中，抽出10位參加獎，可獲得500元禮券；上述獎項已於今年3月、4月陸續發放。

副市長林奕華表示，殯葬革新路上充滿挑戰，在一殯6月正式除役後，二殯量能比過去更多，目前有28個禮廳、1314個冰櫃可以使用，新的殯儀館擺脫過去灰暗的形象，採用明亮、綠化的方式呈現，建築與環境設計提供家屬溫馨、支持的力量，撫慰悲傷心靈，送別親友的過程不再是冷冰冰，透過調整名稱為「台北市懷愛館」，讓殯儀館更有愛。

北市殯葬處說，二殯不僅有新名稱，遺體化妝室的員工以自身服務經驗，創作《路途》歌曲與MV，自寫腳本、掌鏡拍攝、剪輯配音，歌詞傳達對親友的思念、館區設施、交通接駁等資訊，搭配溫暖旋律，將「懷愛」精神呈現在詞曲及MV中。

台北市副市長林奕華等人出席台北市立第二殯儀館更名揭牌儀式。記者鍾維軒／攝影
台北市副市長林奕華等人出席台北市立第二殯儀館更名揭牌儀式。記者鍾維軒／攝影

北市 第一殯儀館

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