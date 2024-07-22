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狼師案道歉最簡單？ 蔣萬安今霸氣回柯文哲：我都來承擔
台北市幼兒園狼師案，台北市長蔣萬安上周鞠躬道歉，提到台北任何孩子受傷害「我都必須承擔」。對於前市長柯文哲稱道歉最簡單，沒解決問題有什麼用？蔣萬安今天提出三大精進方案，並且霸氣回應柯文哲的道歉最簡單，蔣說，「不管發生在過去、在現在，不管在法律或政策面，我都來承擔」，會檢視當時做得不夠好，或可以做得更好地方，提出精進方案。
蔣萬安今天到信義區吳興街視察防颱整備，對於北市幼兒園狼師案延燒，蔣萬安日前鞠躬道歉後。也將提出檢討報告，蔣萬安今天提出三大檢討精進，包括立跨局處處理小組、編列預算增加人力等。
對於柯文哲日前稱「道歉最簡單，沒解決問題有什麼用？」蔣萬安今天霸氣回應柯文哲說，他已經說過，對於這件事情，不管發生在過去、在現在，不管在法律或政策面，他都來承擔，來檢視當時做得不夠好，或可以做得更好，都可以提出精進方案。
至於檢討報告何時出來？會不會有時間表？蔣萬安說，市府正在研擬，希望周延，正在檢視當時的過程，針對問題提出精進方案。
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