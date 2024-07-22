北市抽驗市售冰品配料9件不符規定 珍煮丹、覺旅咖啡產品上榜

炎炎夏日到來，清涼剉冰或手搖飲成為民眾標配，北市衛生局今公布抽驗散裝飲冰品配料結果，其中9件產品經複查後仍有腸桿菌科、防腐劑超標問題，其中2件公司登記外縣市移情所轄衛生局裁處，另7件則依法開罰3萬元，包含黑丸嫩仙草、覺旅咖啡、珍煮丹等連鎖品牌。

此次抽驗95件飲冰品及8件熟配料，依類別檢驗食品中微生物衛生標準及香豆素，其中25件飲冰品初抽結果不符規定，要求業者限期改善，複抽結果仍有7件產品不符規定，衛生局依違反「食品安全衛生管理法」第17條及同法第48條第8款規定，處製造業者新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

此外，衛生局也抽驗8件配料包含粉圓、水晶、椰果、地瓜圓等，視產品性質檢驗防腐劑、著色劑及過氧化氫，結果2件水晶產品檢出防腐劑，不符食品添加物使用範圍及限量暨規格標準，已要求業者下架案內不符規定產品不得販售並移請產品來源轄管衛生局依權責辦理。

不合格產品包括黑丸嫩仙草古亭店四季青茶（含冰塊）、珍煮丹江南店橙香鮮茶（原汁含冰）、崑成商行（酷加飲品）的魔法水晶、烈奶茶忠孝復興店的金麥文火烏龍（含冰）、武林茶信義永吉店的武林茶原味寒天水、杏玥冰坊的紅豆牛奶冰（不含配料）、橫濱牛排南京微風店的香草霜淇淋、覺旅咖啡陽光店的巧克力香蕉冰沙、馬祖奶茶文山木新店的馬祖奶茶（不含冰塊不含配料），依法皆開罰3萬。