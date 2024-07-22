民安、萬安、漢光明天演習 新北模擬板車、台北港遭攻擊

國軍漢光演習首次結合民安及萬安演習將在23日登場，新北市動員2000人、170輛車與3輛直升機參演，新北將模擬受國際情勢影響兩岸議題延燒，社會氛圍動盪不安，導致板橋車站及八里台北港區遭受特工滋擾及攻擊時，造成民眾恐慌、物資調度困難，加上熱帶性低氣壓侵擾等複合性災變。新北市副市長朱惕之今表示，明天下午1時30分到2時警報響起，要拜託民眾依照警察、民防人員指示熄火停車、就地掩護，以免受罰。

朱惕之表示，23日上午將先在新北市府大樓內辦理兵棋推演，由新北市長侯友宜主持，模擬新北市多處發生大規模複合型災害，由各局處、區公所，協同國軍、事業單位及民間團體，推演各項災害應處流程，並輔以全災型智慧化指揮監控中心（EDP）、新北災訊E點通及智慧防汛平台等各項智能科技系統，有效解決民生物資短缺、資安破壞、通訊中斷、關鍵基礎設施受損等。

接續於下午1時，辦理「戰時資安防護演練」，假定交通控制系統遭駭客入侵攻擊，造成多個行政區交通號誌顯示異常，導致交通壅塞情形；緊接著於下午1時30分辦理「萬安47號」演習，以「車停，人就近疏散」方式進行大規模疏散，車輛須熄火停靠路邊，駕駛及乘客都要下車，聽從警察及民防執勤人員引導前往防空避難處所，大樓「應主動」開啟地下室車道之鐵捲門或柵欄，開放民眾進入避難。

市府下午2時也將在板橋高中辦理戰時災民收容救濟站開設演練，展現儲水及發電機能量，結合自來水及電信業者跨單位支援，處理災民基本生活需求，也首次運用大量替代役支援收容安置、醫療救護、環境清消等任務，為避免因群聚造成傳染疾病流行，也搭配公私部門醫療機構衛設置隔離區，防堵疫情傳播。

最後下午3時則在台北港東1碼頭辦理實兵演練，規畫緊急命令發布期間天災救援、戰時災害搶救、民物力動員與災民收容等3階段共計24項演練科目，同時輔以科技、打擊假訊息等。

本次演習，碰上凱米颱風逐漸逼近，朱惕之表示，按中央氣象署發布路徑逐漸接近中，市府會先召開整備會議，掌握資訊，將所有颱風災害降到最低。