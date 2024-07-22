重劃區交通難 三鶯大橋、交流道 塞爆

新北三鶯地區是近年人口移入快，聯外最重要的三鶯交流道，周邊交通每到上下班尖峰時段就大打結，鶯歌經三鶯大橋往三峽，從下三鶯大橋到一下個路口常態要塞30分鐘，居民抱怨連連，認為政府對重劃區交通規畫應超前部署，否則人一住進後再改通常事倍功半。

新北養工處說，復興路拓寬至3車道近期完工，有助改善交通困境。交通局表示，該路段服務水準已過飽和，達F級，評估拓寬道路能有效舒緩，目前初步來看約提升一個等級至E級。

三鶯地區近年人口成長快，其中北大特區近2年增加逾萬人，鳳鳴重劃區雖在發展中，但新建案也銷售數百戶，兩地區都有不少人口移入，交通壓力上升。鶯歌往三鶯交流道僅有北上、南下各一線道；北大特區南下也必經同個交流道，尖峰時段常從國道回堵，導致周圍市區道路大打結。

有駕駛抱怨，每到尖峰，北上及南下交流道都堵塞，鶯歌要往三峽方向只兩線道，北上南下各占一車道，導致平面道路幾乎「堵死」，粗估從三鶯大橋下橋到出交流道堵塞區域，場場要塞30分鐘，「從三峽回堵到鶯歌老街可一點都不誇張」。居民憂心，北部大型重劃區不少，居民盼交通建設到位，憂心淡水、林口等大型新市鎮也會重現交通堵塞噩夢。

議員蘇泓欽說，北大特區發展快速，人口已5萬，雖在樹林端開設匝道舒緩三鶯交流道車潮，但若南下要行經三鶯大橋一帶，希望爭取樹林端也設南下匝道；也曾向市府提醒與高公局協調匝道儀控，但沒下文。三鶯交流道南下匝道只塞7輛車就滿，一回堵就卡死平面路段，只能先爭取拓寬車道，解燃眉之急，但非長久之計。

新北交通局交工科長林昭賢說，該路段服務水準確實飽和，經會勘檢討，復興路已拓寬至3車道，初步來看有效舒緩，服務水準升級。