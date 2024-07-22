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都計變更核定 中和第二納骨塔 拚2029完工

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

新北市中和納骨塔有40年歷史，3萬181個櫃位目前使用率99%，4136個牌位已用罄，市府規畫打造中和第二納骨塔，都市計畫變更上周核定。新北市民政局表示，中和二塔將興設地上6層、地下2層及一處環保葬區，預計可容納3.6萬個櫃位、3000個牌位，拚2029年9月完工。

計畫指出，新北市與中和區粗死亡率近十年呈現上升趨勢，新北年平均成長率為4%，中和區年平均成長率為 4.2%，中和納骨塔除中和，也服務永和、板橋區等周邊需求。

此次變更土地位於中和區興南路三段52巷38號，現為中和納骨塔使用，第二納骨塔將利用停車場空地改建，也將增設環保葬區，區內納骨塔結合景觀綠化、生態永續等多元殯葬設施功能，可舒緩板橋殯儀館禮廳及祭祀空間壓力。

新塔勢必將帶來人潮與車潮，新北市殯葬處表示，興建納骨塔會有交通配套措施，每年清明期間，公所協助規畫免費接駁專車，法會也採分流方式辦理，保障周邊住戶權益。

市議員金瑞龍表示，地方對納骨塔需求高，除增加櫃位，更應該超前部署擴充牌位數，現在鼓勵環保葬，相關規畫應提早看到未來趨勢。市議員張嘉玲指出，新建納骨塔服務民眾是好事，南勢角地區有交通壅塞與停車位不足問題，納骨塔只有一條興南路作聯外道路，每逢重大節日塞到爆，地方喊了多年的東西向聯外道路不開通，只靠接駁車幫助有限。

中和 納骨塔

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