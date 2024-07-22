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奪跆拳道國際賽銀牌 聽障爸孫樹良 獲新北模範父親

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北永和區模範父親孫樹良（左二）與妻子拉拔2個女兒成長，家人昨陪他領獎，分享榮耀。記者葉德正／攝影
新北永和區模範父親孫樹良（左二）與妻子拉拔2個女兒成長，家人昨陪他領獎，分享榮耀。記者葉德正／攝影

新北市政府昨辦模範父親表揚，獲永和區推薦的孫樹良是高中體育老師，培訓許多體育人才，去年在韓國春川跆拳道國際公開賽奪品勢銀牌。他與妻子育有2女，夫妻都是瘖啞人士，掛心女兒教育會受限，努力為孩子找尋良師補強溝通能力，女兒分別在教育與醫藥領域闖出一片天，希望能將爸爸的愛傳承給更多人。

市長侯友宜頒獎給55名模範父親，他以自身經驗表示，即使工作繁忙，一定要找時間陪陪父親，「不然會後悔一輩子」，呼籲愛在當下。他受訪也透露，今年父親節會與孩子去景點走走，過去他沒有常陪在孩子身邊，謝謝孩子很包容。

62歲孫樹良與妻子皆為瘖啞人士，教導子女要花費更多心思，他透過手語翻譯表示，一般父母能夠用講的，但他不行，只好尋找師資協助，他和妻子每天緊盯孩子功課，也會帶孩子出遊，重視親子時光。

孫樹良從小熱愛跆拳道，他透過雙眼仔細觀察教練的動作來學習，經過多年勤奮不懈的練習，成為少數領有單項運動協會A級教練證的聽障教練，作育英才無數，2023年更在韓國春川跆拳道國際公開賽中奪品勢銀牌佳績。

現場最年輕的得主是淡水區57歲詹志益，他退休後和太太一同投入寄養家庭行列，遇到情緒管理不佳、有攻擊行為的孩子，他不動怒或責備，而是提供正向良好的身教示範，付出時間耐心陪伴引導，對寄養孩童視如己出。

板橋區68歲模範父親藍呈光，長子出生時因生產不順，不幸傷到腦部神經，被醫生診斷為重度腦性麻痺，儘管深受打擊，但他和妻子選擇勇敢面對，太太離世後，他堅守承諾，無怨無悔照顧兒子。

教練 跆拳

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