北市AI助攻 30秒找出犯嫌行車軌跡

台北市推動AI輔助治安，警察局透過全市2千多處固定式車牌辨識系統，經AI演算，過去需花時間比對，現在只要半分鐘，就能演算出罪犯嫌疑人行車軌跡，掌握破案黃金時機。至於新北2019年起建置車牌辨識系統（雲龍系統）迄今有6108具，今年6月，新莊有男子因毒品交易糾紛尋仇開槍後逃離，透過雲龍系統追查動線，5名惡煞不到1小時被逮。

北市警察局犯罪預防科股長謝宗志表示，過去員警追查犯嫌逃逸方向，要透過一支一支車牌辨識追查行蹤，現在透過AI輔助，掌握車號輸入系統，就可以在圖資上，顯示近期車牌辨識監視器的行車軌跡，不同日也會有不同的顏色標註，如果是現行犯，也可以透過這套AI輔助的行車軌跡，幫助警力即時攔截圍捕。

謝宗志表示，去年警察局監視器汰舊換新後，針對分局治安需求，新增建置2439支車牌辨識攝影機，過去警察追查嫌犯時，要花時間過濾攝影機判斷逃逸的去向，現在透過AI系統，不超過半分鐘，就可以找出嫌疑人近期的行車軌跡。

不過透過AI輔助，也有警員點出問題，如無法跨轄調影像、定位不夠精準、發報應簡訊告知等。林姓警員指出，車辨系統如今仍無法跨轄，只要嫌疑人跑到其他縣市，就要到該縣市調監視器，應考慮將北北基桃的資料庫做整合。北市警察局表示，跨轄調影像部分，會來向警政署反映。

新北市2019年建置車牌辨識系統，近年大幅提升監視器畫素與效能。基層警員說，只要在雲龍系統內輸入車牌，系統就會分析裝設在各路口的車牌辨識鏡頭畫面，立即抓取該車行經路線，依時間序列出，再依該車行經時間，調閱路段監視器釐清嫌犯動線，可迅速掌握嫌犯行蹤。

警方指出，因各縣市監視器系統及影像資料庫為分別獨立運作管理，當追查目標已離開、前往他轄時，得透過各警局勤務指揮中心窗口通報攔截圍捕協助。警政署正研擬規畫跨縣市的資料庫介接整合，提高辦案效率。