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北市小蜜蜂取締違規 年近25萬件

聯合報／ 記者鍾維軒葉德正／連線報導
台北市有113名交通助理員，可協助指揮交通、舉發違規停車等多項勤務。記者鍾維軒／攝影
台北市有113名交通助理員，可協助指揮交通、舉發違規停車等多項勤務。記者鍾維軒／攝影

北市現有113名交通助理員協助指揮交通、逕行舉發違規，俗稱小蜜蜂，去年光取締公有車格違規行為就逾21萬件，民眾對交通助理員認識不足，會質疑是否有公權力，偶爾遇民眾刁難或嗆聲。北市民代肯定交通助理員有發揮一定作用，近期配合YouBike違規記點上路，增加取締違規騎士等業務，市府應檢視待遇是否有提升空間，也要留意取締態度。

台北市在尖峰時段重要路口，除警察、義交，還多了交通助理員協助疏導車流、保護行人過馬路，還可舉發違規停車。

服務逾30年的陳姓交通助理員說，過去民眾不清楚什麼是交通助理員，俗稱小蜜蜂，舉發違停時常碰過刁難，甚至被嗆「不是警察憑什麼開單？」說明法源依據後，大部分人都能接受，若真碰到無法解決狀況，可透過對講機通報員警支援，最高1天可開到30多張舉發單。

北市交通大隊表示，擔任交通助理員須受訓6個月以上，統計去年7月至今年6月底，交通助理員約取締違停3萬7千餘件，相較員警舉發量約51萬3千餘件，交助舉發量占7.2%。

分散在各公有停車場的交通助理員則協助場內及周邊道路違停、限時停車位及其他特殊格位（身障、婦幼、電動、卸貨逾時）照相採證逕行舉發，去年開出21萬多件停車場違規罰單。

議員詹為元表示，北市警力長期不足，業務繁雜，交通助理員有其需要性，收到不少民眾反映，每次遇到違規想檢舉，遲遲等不到警察來開單，交通助理員有助於分擔警察工作量。議員何孟樺說，交通助理員工作範圍漸增，今年多了舉發YouBike違規，市府應檢視待遇是否有提升空間，提高士氣。

新北市交通局長鍾鳴時 指出，新北警察去年7月至今年6月底，違規停車取締達72萬7267件，交通局、交通大隊與警方合作無間，沒有推行交通助理員制度。

新北市議員黃淑君認為，人人都能檢舉交通亂象，不贊成推行助理員制度。新北議員呂家愷也說，一般民眾已有檢舉管道，地方若再花經費聘請「小蜜蜂」，恐怕會有民怨。

警察 議員

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