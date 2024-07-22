重劃區就學難 內湖潭美國小 就近入學破功

重劃區吸引人口移入，就學量能也成為考驗。北市內湖第五期市地重劃區吸引人口移入，潭美國小近年新生數額滿，有家長質疑，孩子一出生就得在學區設籍才有機會就讀，以2018年該學區出生數261人為例，就有136人無法如願讀潭美國小一年級。議員憂緯創總部BOT後年9月完工後，就學需求大增，潭美國小恐成北市最難進入的公立小學。教育局說，已規畫明美公園用地增建潭美國小校舍。

「明明過個馬路就是潭美國小，卻要騎車送孩子到新湖國小上課。」行善社宅住戶向里長陳情，質疑因潭美額滿需出生就設籍才能念，孩子只能到比較遠、民權東路上的新湖國小就讀；有家長批評，政府推動就近入學破功，區域發展沒規畫好，讓孩子須花較多時間通學。

潭美國小學區包括行善、週美、石潭、蘆洲共4個里，2018到2020年學區內出生人口數及國小名額統計，2018年出生261人，不過潭美國小入學人數125人，有136人無法就近念潭美國小；即便是在少子化趨勢下，2019年新生兒數249人，同樣有124人被迫到較遠的學校就讀；2020年新生兒數191人，66人被拒於潭美國小門外。

議員李明賢說，正因為無法就近念國小，有學生家長說，目前教育局規畫的轉分發，到附近新湖國小就算了，有人被轉分到松山區學校，造成家長的極大困擾，更令新生兒家長擔心的事，最近包括社宅，還有未來緯創總部都在這裡，新增人口將大增。尤其現在潭美國小是雙語，辦學也不錯，導致新生要入學必須排序，可能潭美國小將成為台北最難入學的小學。

教育局表示，為緩解潭美國小額滿壓力，落實國小學童就近入學，已規畫明美公園用地增建潭美國小校舍。議會教育委員會召集人、議員游淑慧表示，原定明年才要規畫，教委會通過今年提前使用平均地權基金增建校舍。

新北市重劃區就學資源供需問題尚能平衡，但今年龍年寶寶升國中，新北教育局確定增83班，今年將有16所國中7年級額滿，多集中傳統都會區板橋、土城，及新興人口區域如淡水、新莊、林口及三峽等國中。新莊國小校長張信務說，龍寶寶升國中導致「假性額滿」，但國小普遍減班，且3年後虎年孩子就讀，學生數斷崖式下墜，教育局以增班不增師因應，避免3年後龍寶寶畢業減班老師超額。

有板橋區家長指出，今年想擠進海山國中、中山國中變難，只能改分發至光復高中國中部，孩子需多花一點通勤時間；三峽的家長則說，北大高中國中部年年額滿，雖然去年增一班但還是僧多粥少。