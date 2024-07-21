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機器生產輔助傷到腦…藍呈光照顧腦麻兒40年 獲表揚新北模範父親

中央社／ 新北21日電

新北市今天表揚模範父親，每人都有個令人動容的生命故事，68歲的藍呈光照顧腦麻兒子40年，無怨無悔，憶起5年前病逝的妻子時，他說，同甘共苦多年，心中只有感謝。

113年度新北市模範父親表揚大會今天登場，市長侯友宜向55名當選模範父親的人獻上祝福。其中，有不畏身體障礙成為跆拳道聽障教練的父親；也有活到老學到老、奉獻社會不遺餘力的父親。每個人都不同的生命故事，令人動容。

出生在宜蘭羅東的藍呈光，25歲到台北打拚，在台灣通信電子公司工作時遇上了女友，相戀進而共組家庭，但在迎來他們第一個寶寶時，卻疑因生產不順，使用機器生產輔助時傷害到腦部，罹患重度腦性麻痹，無法生活自理，終身需要由人協助照料。

他向中央社記者表示，雖然當時深受打擊，但他和妻子選擇勇敢面對，一開始，老婆上班前要送小朋友上學，中午要去餵飯，下班後還要去接小朋友，後來又生了女兒，雖然經濟情況不好，但全家仍快樂生活。

只是，過去一直租房子，也被房東趕來趕去，歷經了無數次的搬家，最後與太太討論下，決定硬著頭皮貸款買房，共同建立了永久的家，還克服萬難，讓兒子讀到了高中。

他說，他20年前選擇了退休，後來就擔任社區保全，以微薄薪水來維持家計，但老婆的身體卻每況愈下，經診斷罹患地中海貧血，每個月都需要到醫院輸血，為了帶太太去醫院及照顧兒子，他改以打零工為生，他樂觀的說，雖然經濟不寬裕，但還好有健保給付能支應龐大的醫療費用。

藍呈光說，他的老婆因為長期輸血，引發肝病變，在女兒結婚的同一年，肝癌離世。這對他是很大打擊，但是仍強忍悲傷，堅守對妻子的承諾，無怨無悔照顧、陪伴兒子。

他說，女兒很乖巧，幫忙很大，而住的地方有電梯，也方便推輪椅兒子進出。也因有房子，所以無法申請低收入戶資格，平時靠臨時工收入和每月國民年金新台幣5000元，勉強夠他們生活了。

如今獲推薦當選模範父親，他笑說，只想對5年前逝世的妻子說，同甘共苦多年，心中只有感謝「感謝妳給了我一個家，及一對兒女」；至於還能照顧兒子多久就不去想了。他說，「能照顧多久就多久」，日子還是要過下去，就不要想太多了。

除了藍呈光的故事，77歲周滇生的女兒周佩3歲時經醫生診斷雙耳失聰，為了全心照顧家庭，經常陪女兒打球、游泳，周佩也勇於追求自己的夢想，曾在2009年擔任聽障奧林匹克運動會國手。

62歲的孫樹良與妻子皆為聾啞人士，花費更多心思和努力在與子女溝通、教導上，而他自己熱愛跆拳道，雖然面臨語言和聽覺上的障礙，但他仍以身作則，經過多年勤奮不懈的練習，成為唯一領有單項運動協會A級教練證的聽障教練，在2023年韓國春川跆拳道國際公開賽勇奪品勢銀牌佳績。

新北 父親節

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