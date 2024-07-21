三鶯大橋、交流道尖峰大打結「下橋要30分鐘」 匝道前道路拓寬舒緩

新北三鶯區成人口移入重鎮，近期發展快速，聯外最重要的三鶯交流道周邊交通每到尖峰就大打結，尤其鶯歌「後勢看漲」，鶯歌經三鶯歌大橋往三峽或國道方向從下橋到出路口竟要30分鐘，居民不滿並向民代陳情。新北交通局表示，經評估規畫拓寬道路舒緩；新北養工處說明，復興路拓寬至3車道近期完工，南下民眾不會因此擾亂平面車流，改善地區交通。

三鶯地區近年人口成長，其中北大特區這兩年增加逾萬人，鳳鳴重劃區雖然發展中，但近年新建案也銷售數百戶，兩地區都有不少人口移入，交通壓力上升。鶯歌往三鶯交流道僅有北上、南下各一線道；北大特區南下也必經同個交流道，尖峰時段常從國道回堵，導致周圍市區道路大打結。

駕駛抱怨，每到尖峰時期因為北上及南下交流道都堵塞，鶯歌要往三峽方向又只有兩線道，北上南下各占一，導致平面道路幾乎「堵死」，粗算從三鶯大橋下橋到出交流道堵塞區域就要30分鐘，從三峽回堵到鶯歌老街可說是一點都不誇張；若能知道路況還好，最怕是一上了橋就「沒有回頭路」，卡在上面動彈不得。

新北市議員蘇泓欽指出，現在北大特區發展快速，人口已達五萬人，雖然在樹林端開設匝道舒緩三鶯交流道車潮，但若車子要南下還是要走三鶯，所以一直希望爭取樹林端也設南下匝道；同時也曾跟市府提醒與高公局協調匝道儀控，不過後來也沒下文。三鶯交流道南下匝道只塞七台車就滿，一回堵就卡死平面路段，因此也只能先爭取拓寬車道，解決交通燃眉之急，不過並非長久之計。