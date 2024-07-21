「跆拳道國際銀牌聽障爸」獲新北模範父親 女兒：用另種語言溝通…沒什麼不同

新北市模範父親表揚大會今天登場，表揚來自各界不同領域的模範父親，來自永和區的模範父親孫樹良是高中體育老師，培訓許多體育人才，去年他更在韓國春川跆拳道國際公開賽奪得品勢銀牌。他與妻子育有2女，夫妻倆都是聾啞人士，最擔心女兒們教育因此受限，努力為孩子找尋良師補強溝通能力，如今女兒長成，分別投入教育與醫藥領域，女兒也都希望能把爸爸的愛傳承給更多人。

新北市長侯友宜今天出席親自頒獎給新北市55位模範父親，他以自身經驗表示，大家工作繁忙，但一定要找時間陪陪父親「不然會後悔一輩子」，呼籲愛在當下，爸爸還在世時，不要吝嗇給予關懷與愛。他受訪時也透露，今年父親節會跟孩子一起到以前過去的景點走一走，過去他也許沒有常常陪在孩子身邊，也謝謝孩子很有愛，讓家庭很幸福美滿。

今年62歲孫樹良與妻子皆為聾啞人士，在與子女溝通、教導時常需要花費更多心思和努力，他透過手語翻譯受訪表示，一般父母都能夠用講的，但他不行，只好不斷尋找師資協助，而且他和妻子每天都會緊盯孩子的功課，也會帶孩子外出遊玩，不要讓孩子有不一樣的感受。

孫樹良的女兒說，爸爸從小給他們滿滿的愛，除了要多用另一種語言溝通，他們不覺得跟其他家庭有什麼不同，也許受到爸爸影響，他們一人從事教育工作，另一人進入醫療體系，希望各自發揮專長，把爸爸的愛傳承下去。

孫樹良從小熱愛跆拳道，他透過雙眼仔細觀察教練的動作來學習，經過多年勤奮不懈的練習，成為唯一領有單項運動協會A級教練證的聽障教練，作育英才無數，自己在2023年韓國春川跆拳道國際公開賽勇奪品勢銀牌佳績。

今年「最年輕」的模範父親是淡水區57歲詹志益，他退休後和太太一同投入寄養家庭行列，當遇到情緒管理不佳、常有攻擊行為的孩子，詹志益不動怒或責備，而是提供正向良好的身教示範，並付出時間耐心陪伴引導，將每個寄養孩童視如己出，讓孩子們重獲家庭的溫暖。

板橋區68歲模範父親藍呈光，長子出生時因生產不順，不幸被傷到腦部神經，被醫生診斷為重度腦性麻痺，無法生活自理終生需要由人協助照料；儘管深受打擊，但他和妻子選擇勇敢面對，相互扶持將子女拉拔長大，太太離世後，他堅守對妻子的承諾，無怨無悔照顧、陪伴兒子。