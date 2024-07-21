首屆台北市長盃圍棋賽今登場 破千人同場切磋棋藝
「第一屆台北市長盃全國圍棋公開賽」今天在建中盛大登場，依棋手程度不同設有21個組別，超過1000名選手參賽，同場切磋棋藝，這也是北市最大規模、最高層級的圍棋賽事。台北市體育總會圍棋委員會指出，台北圍棋運動推廣40年，首辦市長盃象徵一大里程碑，該賽更是目前北市最高層級的圍棋賽事。
圍棋委員會指出，有別於中正盃、青年盃、教育盃的規模600至800人參賽，去年台北市體育總會長盃吸引945名參賽者，今天台北市長盃一舉突破千人，是近年北市最大規模的圍棋賽事。主委黃美華說，市長盃提供圍棋愛好者一個提升棋力的平台，盼藉此賽事將台北打造成圍棋城市，為智力運動項目爭取更多資源。
市長蔣萬安致詞表示，下圍棋需要全盤思考，每一步都要非常精準，不只是鍛鍊智力，對弈過程更是一個mental game，圍棋也可以陶冶心性，因此北市府支持、投入資源來舉辦第一屆台北市長盃全國圍棋公開賽，希望大家一起推廣圍棋運動，規模一屆比一屆更大。
蔣說，台灣選手許皓鋐在去年杭州亞運拿到金牌，不只代表對他個人的肯定，更重要的是台灣能夠培養出站上世界舞台的一流圍棋選手，他期許在場選手，只要努力、不斷訓練，一定可和許一樣得到國際肯定。
8月即將升國中1年級的陳姓選手分享，自己比較喜歡動腦的運動，儘管接觸過跳棋等棋類，但因圍棋變化多樣，國小4年級接觸後就一路到現在，平時在線上下棋、棋院練習，增加棋藝。至於圍棋魅力和成就感，他透露是來自對弈時，遇到和自己同樣思考較久的對手，會想辦法讓對方趕快投降。
家長柳先生說，兒子國小1年級在學校接觸圍棋社團，因為很感興趣，就再到棋院學習，棋齡邁入第4年，目前棋力是1級、要升初段，也因要繼續升段，近來每1、2個月就會參加比賽。柳先生認為，圍棋有助於培養孩子的思考能力，是很好的終身嗜好，加上在棋院所交朋友相對單純，自己也比較放心。
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