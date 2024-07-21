中和第二納骨塔都市計畫變更核定 預計2029完工

新北市中和納骨塔已有40年歷史，目前3萬181個櫃位使用率已達 99%，牌位4136個已達 100%，市府規畫打造中和第二納骨塔，都市計畫變更上周核定。新北市民政局表示，中和二塔將興設地上6層、地下2層及一處環保葬區，預計可容納3.6萬個櫃位及3000個牌位，都市計畫發布後，正辦理技術服務、工程招標及興建事宜，預定2029年9月完工。

計畫指出，新北市與中和區粗死亡率近十年呈現上升趨勢，其中新北市年平均成長率為4%，中和區年平均成長率為 4.2%，尤其中和納骨塔除中和，也服務永和、板橋區等周邊地區納骨需求，預見未來需求將大增。

此次變更土地位於中和區興南路三段52巷38號，現為中和納骨塔使用，第二納骨塔將利用停車場空地改建，規畫興設為地上6層、地下2層及一處環保葬區，預計可容納3.6萬個櫃位及3000個牌位。

另也將增設環保葬區，將區內納骨塔結合景觀綠化、生態永續等多元殯葬設施功能，並將附設多元殯葬空間、禮廳服務設施等，讓新建納骨塔也能提供相關殯葬服務，舒緩新北市立板橋殯儀館禮廳及祭祀空間。

民政局表示，目前已完成都市計畫變更發布，將持續辦理技術服務、工程招標及興建事宜，預定2029年9月工程完工。

除中和第二納骨塔，鶯歌第二納骨塔目前正在上網招標，也將興設地上5層及一處環保葬區，預計可容納5萬個櫃位及1萬個牌位，已於7月16日辦理工程上網招標，預定2027年4月工程完工。

新塔勢必將帶來人潮與車潮，新北市殯葬處表示，對於興建納骨塔後周邊交通配套措施，每年均於清明服務期間，由各公所協助規劃安排免費接駁專車接送，法會也會採分流方式辦理，保障周邊住戶權益。

新北市議員金瑞龍表示，地方對納骨塔需求非常高，大家也都一直在爭取，除了增加櫃位，更應該超前部署增加牌位數，現在鼓勵環保葬，年輕人房子也買不大，很少人會在家中設廳拜祖先，相關規畫應該提早看到未來趨勢。

新北市議員張嘉玲指出，新建納骨塔服務民眾是好事，但南勢角地區一直有交通壅塞與停車位不足問題，納骨塔只有一條興南路作為聯外道路，每逢重大節日都是塞到爆，地方喊了十幾年的東西向聯外道路不開通，只靠接駁車幫助不大。

張嘉玲也說，納骨塔大家都有需求，但都不想要蓋在附近，相關回饋措施應該事先計畫，才能讓地方共榮。