快訊

美兩大黨「換登」共識都是她！川普遇刺前擬好換人打擊對策曝光

遇高溫容易讓藥品變質失效 專家揭這幾種藥應妥善保存要領

中職／明星賽G2打線出爐 明星隊仍有4兄弟、悍將終於有1席

聽新聞
test
0:00 / 0:00

議長盃升級市長盃 蔣萬安與參賽者同嗨

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「下圍棋需要全盤思考，每一步都要精準，是考驗心理素質很重要的運動，從過去都是舉辦議長盃，後來他覺得可以擴大舉行，因此決定改成『市長盃全國圍棋比賽』！」台北市長，很高興有超過1500名參賽的小選手，希望透過比賽推廣圍棋運動。

台北市長蔣萬安出席市長盃圍棋比賽開幕，現場擠滿超過3千人，包括參賽者與家長們，蔣萬安也鼓勵小選手，台灣圍棋好手許皓鋐在杭州亞運拿下金牌，證明台灣也可以培養出世界級圍棋好手，希望小選手們可以愛上圍棋。

「爸爸媽媽辛苦了！」蔣萬安也特別感謝全台帶著小孩不辭辛勞前來比賽的父母親，選手加上家長，建中體育館擠滿人，規模非常盛大。他強調，我國圍棋好手許皓鋐在杭州亞運獲得金牌，代表台灣是有能力培養出世界級的圍棋好手，相信現場很多小選手也是被徐皓宏激勵。

最後他祝所有選手比賽順利，並與台北市要出國比賽的選手合照。現場包括國民黨台北市議員李柏毅、郭昭巖等人都有與會。

【更多精采內容，詳見

圍棋 蔣萬安

延伸閱讀

吳沛憶：蔣萬安道歉後 應盡速提供後續孩子諮商協助

蔣萬安為幼兒園狼師案首度致歉 顏若芳：拖了一年

新聞幕後／幼兒園狼師案蔣萬安道歉 這件事恐是導火線

幼兒園性侵案 蔣萬安負面聲量爆表 好感度剩0.25

相關新聞

曝近期有人聲援京華城蠻巧合 游淑慧引韓劇1句台詞反擊

台北市議會調查「京華城容積違失案專案調查小組」，召集人、國民黨議員游淑慧遭京華城董事長陳玉坤控告涉犯加重誹謗罪，日前北檢...

地下電纜故障 北市松山區今早504戶停電目前已復電

台北市松山區今天早上發生停電事故。台電表示，上午7時45分因斷路器跳脫，造成台北市松山區民生東路5段、光復北路、新中街等...

議長盃升級市長盃 蔣萬安與參賽者同嗨

「下圍棋需要全盤思考，每一步都要精準，是考驗心理素質很重要的運動，從過去都是舉辦議長盃，後來他覺得可以擴大舉行，因此決定改成『市長盃全國圍棋比賽』！」台北市長，很高興有超過1500名參賽的小選手，希望

同意未達四分之一門檻 北市里長罷免未過

台北市信義區景勤里第14屆里長王雷凱罷免案昨天投票，最終同意票為451票，沒有達到罷免門檻792票。王雷凱受訪表示，親人...

推動海洋永續 新北放流紫海膽苗

為使海洋資源永續發展，新北漁業處響應聯合國永續發展指標SDGs14的永續海洋，昨新北市長侯友宜攜手Xpark水族館在貢寮...

人物開箱／新住民侯梅嬌 從旱鴨子變游泳教練

緬甸新住民侯梅嬌22歲那年隨母親來台灣，原本在成衣界打拚，45歲提早退休，某次與家人去帛琉玩，才感受到身為旱鴨子的處境，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。