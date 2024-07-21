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議長盃升級市長盃 蔣萬安與參賽者同嗨
「下圍棋需要全盤思考，每一步都要精準，是考驗心理素質很重要的運動，從過去都是舉辦議長盃，後來他覺得可以擴大舉行，因此決定改成『市長盃全國圍棋比賽』！」台北市長，很高興有超過1500名參賽的小選手，希望透過比賽推廣圍棋運動。
台北市長蔣萬安出席市長盃圍棋比賽開幕，現場擠滿超過3千人，包括參賽者與家長們，蔣萬安也鼓勵小選手，台灣圍棋好手許皓鋐在杭州亞運拿下金牌，證明台灣也可以培養出世界級圍棋好手，希望小選手們可以愛上圍棋。
「爸爸媽媽辛苦了！」蔣萬安也特別感謝全台帶著小孩不辭辛勞前來比賽的父母親，選手加上家長，建中體育館擠滿人，規模非常盛大。他強調，我國圍棋好手許皓鋐在杭州亞運獲得金牌，代表台灣是有能力培養出世界級的圍棋好手，相信現場很多小選手也是被徐皓宏激勵。
最後他祝所有選手比賽順利，並與台北市要出國比賽的選手合照。現場包括國民黨台北市議員李柏毅、郭昭巖等人都有與會。
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