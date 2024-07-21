曝近期有人聲援京華城蠻巧合 游淑慧引韓劇1句台詞反擊

台北市議會調查「京華城容積違失案專案調查小組」，召集人、國民黨議員游淑慧遭京華城董事長陳玉坤控告涉犯加重誹謗罪，日前北檢傳喚京華城董事長陳玉坤等人，游淑慧也在臉書表示，她也會配合將議會調查進度及工作，向檢方說明。並引韓劇的台詞表示，「我們做正確的事，笑一個吧。」

游淑慧說，最近這一個月，突然有幾個所謂法律工作者、資深媒體人投書，聲援京華城、批評游淑慧；當然這個案子本身社會都可以評論，只是蠻巧合的。游說，容積是公共財，容積的給予應該是要帶動民眾的都更、城市的發展，而不應是任何一個特定財團的特殊利益。

游淑慧在臉書表示，京華城之前到台北地檢署具狀控告她誹謗罪。據媒體報導，日前北檢傳喚京華城董事長陳玉坤、時任鼎越開發公司董事長朱亞虎到案，檢察官也傳喚威京集團主席沈慶京到案，但沈請假未到。未來待檢察官傳喚她時，她也會配合將議會調查的進度及工作，向檢方說明。

游說，在監察院做出糾正報告後，都發局也在議會坦承，未來不會再同意類似的案子通過，這樣的宣示讓本案成為一個特殊案例。這樣的特殊是否符合公益、公平、合法，是議會調查的重點，也應可供社會公評。

她表示，京華城容積案的調查是議會大會決議通過調查的案子，而專案小組的組成藍綠白無黨籍議員皆有，她是專案小組共識的召集人，所以對於京華城的提告或批評，她覺得很遺憾，也希望檢察官在偵察本案時，能還台北市議會京華城專案小組一個公道。「我們做正確的事，笑一個吧。」