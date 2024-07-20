台電架設臨時線路供電 北市松山96戶復電

台北市松山區市民大道四段一帶今天晚間6點6分發生停電，影響96戶，台電表示，已透過架設臨時線路供電，於晚間10點55分全數復電，研判為用電負載大增造成線路不堪負荷所致。

受影響的敦化里長蘇榮文說，現場台電人員指出是地下線路不堪負荷，所以得挖掘等工程才能進行檢修，因此先行架設臨時線路供電，另外，由於停電範圍類似於昨天深夜的地區，多數為家戶，確實引起不少里民抱怨，所幸在晚間快11點時搶修完成。

台電表示，現場人員確認低壓線路燒損區間，隔離故障電纜，在晚間8點52分先行復電約60戶、復電63%，因事故區間管障，預計由孔內改接架設臨時線至引上點供電。

台電研判，天氣炎熱加上周圍餐飲商家入夜後於相近時間開始營業，導致短時間內用電負載大增造成線路不堪負荷，會持續深入調查事故原因，並規畫徹底的因應改善措施。